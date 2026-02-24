Turek stále nepodal žalobu na Pavla. Není to priorita, akutně řeším povolenky, říká

„Řeším akutně emisní povolenky a akcelerační zóny pro větrné elektrárny a záchranu automobilového průmyslu, až budu mít čas řešit lídra opozice, pana prezidenta, pak to udělám. Není to priorita,“ napsal v pondělí večer redakci iDNES.cz Turek.
Prezident si podle něj dobrovolně stoupl do politického boje, když nectí výsledky voleb ani usnesení Sněmovny. Žalobu měl Turek v plánu probrat na začátku února s koaličními partnery. Tehdy také uvedl, že další postup ladí s Motoristy. „Řešíme zásadnější záležitosti,“ komentoval.
Turek má připravený návrh žaloby na prezidenta. Další postup řeší s Motoristy
Nedostatek respektu
Žalobu Turek avizoval již 9. ledna, kdy byl na návštěvě Ukrajiny. Tehdy také prohlásil, že ji podá v nejbližších dnech. Žaloba se má týkat ochrany osobnosti kvůli tomu, jak prezident Pavel zdůvodnil, že ho nejmenuje ministrem životního prostředí.
Prezident Pavel před tím poslal premiérovi Andreji Babišovi oficiální zdůvodnění, proč Turka nejmenuje členem vlády. Podle hlavy státu Turek mimo jiné opakovaně prokázal nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu a ústavním hodnotám.
Turkovy kontroverze
Prezident také poukázal na Turkovy kontroverze spojené s nacistickými symboly nebo gesty a výroky, které podle Pavla zpochybňují rovnost žen a menšin.
„Ve svých různých vyjádřeních a jednáních opakovaně adoroval, či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo, které mělo na svědomí nejhorší válku v lidských dějinách, genocidu milionů nevinných lidí a trýznivou okupaci mj. i českých zemí,“ stojí kromě jiného v dopise.
Motoristé opakovaně tvrdili, že Turek zůstává jediným kandidátem strany na post ministra životního prostředí. To se změnilo. Nakonec na post navrhli Igora Červeného, kterého prezident v pondělí jmenoval ministrem.
10. ledna 2026