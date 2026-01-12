Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) na sociální síti X zdůraznil, že vládní zmocněnec není a nemůže být funkce, která nahrazuje ministra. Ministerstvo musí podle něj řídit člen vlády, ne zmocněnec.
„Je to obcházení Ústavy i demokratických pravidel vládnutí. A mimochodem, byl to Andrej Babiš, kdo tu poslední čtyři roky neustále vykřikoval, že nemají existovat ‚politické trafiky‘. Trvalo mu to necelý měsíc, než sám jednu vytvořil, aby uspokojil koaličního partnera. Slabý premiér opět v akci,“ napsal Fiala.
Turek bude zmocněncem pro Green Deal, zdědí kancelář po exministru Hladíkovi
„Filip Turek chce pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. To zní jako nepovedený vtip,“ reagoval na sociální síti X exministr dopravy Martin Kupka (ODS). Z žádné takové pozice se podle něj ministerstvo řídit nedá.
„Je to jen další důkaz amatérismu Motoristů, pro které je Filip Turek asi tak stokrát důležitější než zájem státu. A je to bohužel další vizitka slabého premiéra,“ doplnil Kupka.
Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) to označila za pokračující trapas Babiše a Turka. „Trafika pro nekompetentního a samolibého Turka se našla,“ doplnila Nerudová.
„Pánové z Motoristů by si mohli uvědomit, že už nesedí na baru, kde s šíbry z byznysu dealují bez pravidel,“ komentovala poslankyně za Piráty Kateřina Stojanová. Rovněž zmínila, že zmocněnec nemůže vést ministerstvo, ani zprostředkovaně. „To není názor, ale právo. Naučte se ho respektovat,“ dodala poslankyně.
„Na trafiku pro Turka mají“
Bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) upozornil na to, že současná vláda z resortu vyhazuje odborníky na ochranu práv dětí.
„Údajně aby ušetřila. Na trafiku pro Filipa Turka mají. Bude z něj zmocněnec pro Green Deal. Takže teď asi zruší klimatickou změnu a pochlubí se sněhem. Čekám promo foto s hranatým sněhulákem,“ komentoval Jurečka.