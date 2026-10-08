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Turkovu nehodu bude řešit Praha 2, na Sněmovnu se neobrátil

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  9:50
Přestupkové řízení s poslancem Motoristů Filipem Turkem kvůli jeho červencové autonehodě bude řešit Městská část Praha 2. Že se neobrátil na Sněmovnu, vyplynulo z vyjádření poslance pro ČTK.

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Jako člen dolní parlamentní komory mohl Turek požádat o to, aby podezření z přestupku projednal mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny v disciplinárním řízení.

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Policie dospěla při prověřování nehody k závěru, že se při ní nestal trestný čin, věc postoupila do přestupkového řízení Městské části Praha 2. Přestupku se podle policie mohli dopustit oba účastníci srážky. Turkovo auto se střetlo s nemocničním vozem 13. července na křižovatce u náměstí I. P. Pavlova. Podle záběrů z místa poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem, přičemž nemocniční auto při průjezdu křižovatkou dávalo zvukový signál.

Nehoda Filipa Turka

Turkovo auto vjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část vozu. Ten se vymrštil do vzduchu, při nekontrolovaném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců čekajících na přechodu a skončil na střeše.

Turkovi se při nehodě nic nestalo, řidiče druhého auta odvezli záchranáři do traumacentra.

Policie podle usnesení, na které v pondělí upozornil server Seznam Zprávy a které státní zastupitelství zveřejnilo na úřední desce, uzavřela, že zranění řidiče nemocničního vozu nedosáhlo takové intenzity, aby bylo možné Turkovo jednání kvalifikovat jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Zranění měl řidič podle policie pouze povrchová, delší obtíže mu vznikly v důsledku staršího poranění žeber. Podle policie nešlo ani o obecné ohrožení z nedbalosti, protože žádný z účastníků nehody nevydal další lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví.

Nové záběry před nehodou: Turek projel odbočovacím pruhem rovně

Policie v usnesení uvedla, že ani u jednoho z účastníků nehody nespatřuje porušení důležité povinnosti, protože v obou případech šlo o nedbalostní jednání pramenící z chvilkové nepozornosti, ne o hrubé porušení pravidel. Státní zástupce s plným zněním usnesení o postoupení věci nesouhlasil, Turek podle něj porušil povinnost umožnit bezpečný průjezd vozidlu s právem přednostní jízdy.

Turkovu nehodu u I. P. Pavlova policisté šetří pro nedbalostní ublížení na zdraví

Usnesení o postoupení věci do přestupkového řízení ale nezrušil, protože ani podle něj nebyla naplněna druhá podmínka trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti týkající se intenzity zranění druhého řidiče. Obecného ohrožení se Turek podle žalobce rovněž nedopustil.

Jednání koaliční rady o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Na fotografii poslanec za Motoristy Filip Turek. (7. září 2026)
Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do nemocničního auta. To skončilo převrácené na střeše. (13. července 2026)
Jednání koaliční rady o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Na fotografii poslanec za Motoristy Filip Turek. (7. září 2026)
Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na střeše. (13. července 2026)
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