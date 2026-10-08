Turkovu nehodu bude řešit Praha 2, na Sněmovnu se neobrátil

Jako člen dolní parlamentní komory mohl Turek požádat o to, aby podezření z přestupku projednal mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny v disciplinárním řízení.
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Policie dospěla při prověřování nehody k závěru, že se při ní nestal trestný čin, věc postoupila do přestupkového řízení Městské části Praha 2. Přestupku se podle policie mohli dopustit oba účastníci srážky. Turkovo auto se střetlo s nemocničním vozem 13. července na křižovatce u náměstí I. P. Pavlova. Podle záběrů z místa poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem, přičemž nemocniční auto při průjezdu křižovatkou dávalo zvukový signál.
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Turkovo auto vjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část vozu. Ten se vymrštil do vzduchu, při nekontrolovaném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců čekajících na přechodu a skončil na střeše.
Turkovi se při nehodě nic nestalo, řidiče druhého auta odvezli záchranáři do traumacentra.
Policie podle usnesení, na které v pondělí upozornil server Seznam Zprávy a které státní zastupitelství zveřejnilo na úřední desce, uzavřela, že zranění řidiče nemocničního vozu nedosáhlo takové intenzity, aby bylo možné Turkovo jednání kvalifikovat jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Zranění měl řidič podle policie pouze povrchová, delší obtíže mu vznikly v důsledku staršího poranění žeber. Podle policie nešlo ani o obecné ohrožení z nedbalosti, protože žádný z účastníků nehody nevydal další lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví.
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Policie v usnesení uvedla, že ani u jednoho z účastníků nehody nespatřuje porušení důležité povinnosti, protože v obou případech šlo o nedbalostní jednání pramenící z chvilkové nepozornosti, ne o hrubé porušení pravidel. Státní zástupce s plným zněním usnesení o postoupení věci nesouhlasil, Turek podle něj porušil povinnost umožnit bezpečný průjezd vozidlu s právem přednostní jízdy.
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Usnesení o postoupení věci do přestupkového řízení ale nezrušil, protože ani podle něj nebyla naplněna druhá podmínka trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti týkající se intenzity zranění druhého řidiče. Obecného ohrožení se Turek podle žalobce rovněž nedopustil.