Rozlomení a následné zřícení plastiky na Barrandovském mostě v pátek zachytila kamera iDNES.cz. Podle záznamu došlo k pádu krátce po 9. hodině. Zřítilo se nejprve jedno rameno, vzápětí spadlo i druhé.
Dlouhé týdny čekali na pořádný déšť, ale s tím, co přišlo uprostřed týdne, ani v nejmenším nepočítali. Pásem vinařských obcí na Břeclavsku a Hodonínsku se prohnala silná supercela, která pustošila místní vinice. Až stovky vinařů po jejím řádění sčítají rozsáhlé škody. Asi za 15 minut prudké bouřky s kroupami a silným větrem přišli o desítky procent letošní úrody.
Klidná procházka po Yellowstonském národním parku se během několika vteřin změnila v boj o život. Rozzuřený bizon zaútočil na turistu a odhodil ho vysoko do vzduchu. Podle svědků turista zvíře nijak neprovokoval, byl jen ve špatnou chvíli na špatném místě.
Ruské proválečné kanály šíří video, na němž se voják točí na rotačním kulometu JakB-12,7 jako na kolotoči, než jej odstředivá síla odhodí pryč. Další voják se musí sehnout, aby ho nezasáhla rotující konstrukce lafety. Záběry jsou tak neuvěřitelné, že vypadají jako generované umělou inteligencí, ruské telegramové kanály však tvrdí, že jsou pravé.