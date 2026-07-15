Místo nehody u I. P. Pavlova prochází rekonstrukcí, kvůli které jsou levé jízdní pruhy uzavřené a původně odbočovací pruh byl dočasně upraven. Podle dopravního experta Romana Budského je kvalita tamního dopravního značení extrémně nepřehledná, což situaci zásadně komplikuje.
Sledovali jsme, zda řidiči chybují v místě Turkovy nehody. Přibylo i nové značení
„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili
V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....
Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše
Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...
Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami
Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...
Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři
Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...
Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš
Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...
Na okraji Prahy hoří zemědělský objekt, hasiči dostávají požár pod kontrolu
Hasiči ve druhém poplachovém stupni zasahují v areálu statku v Cholupicích na jihu Prahy u požáru bývalého špejcharu. Objekt byl zasažen v plném rozsahu, plamenné hoření dostávají hasiči postupně pod...
Čína zadržela českého občana, ministerstvo je s ním v kontaktu
Čína nedávno zadržela českého občana. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čörgö pro iDNES.cz potvrdil, že jsou s ním čeští diplomaté v Pekingu v kontaktu. Letos v lednu naopak zadrželi čeští...
Kreml vyslal oligarchu na tajnou misi. Má naleptat vůli Západu, varuje ruský historik
Na první pohled to vypadá jako dlouho očekávaný rozkol ruských elit. Konečně jeden oligarcha sebral odvahu a promluvil, jak ukončit válku na Ukrajině. Jenže vystoupení Andreje Melničenka je součástí...
Mírová mise vyslaná spojenci Kyjeva? Pro nás nepřijatelné, hrozí Moskva
Po případném podepsání mírové dohody by mezinárodní vojenskou misi na Ukrajině vyslanou spojenci Kyjeva považovalo Rusko za nepřijatelnou a za hrozbu. Ve středu to prohlásila mluvčí ruského...
Pavel o Turkovi: Nerespektuje pravidla. Pokud se prokáže vina, ať rezignuje
Petr Pavel reagoval v rozhovoru pro iDNES.cz na dění kolem nehody Filipa Turka. Podle prezidenta dostupné informace ukazují, že poslanec Motoristů hrubě porušil pravidla. Bude-li označen za viníka,...
Sledovali jsme, zda řidiči chybují v místě Turkovy nehody. Přibylo i nové značení
V ulici, kde boural v pondělí poslanec Filip Turek (Motoristé sobě), přibylo další značení. Řidiči si v Sokolské ulici dávají větší pozor, jen naprosté minimum z nich porušuje zákaz. Přispět k tomu...
VIDEO: Když myš nahání kočku. Ruský vrtulník prchal před ukrajinským dronem
Další zářez na pažbě si mohou připsat ukrajinští dronaři z 427. samostatného praporu bezpilotních systémů Raroh. V Belgorodské oblasti zaútočili dronem na ruský bitevní vrtulník Mi-28. Zatím není...
Dva Češi zemřeli při výstupu na Mont Blanc, třetí člen výpravy je zraněný
Při výstupu na Mont Blanc zemřeli v noci na středu dva Češi, sdělili francouzští četníci z Chamonix specializovaní na operace v Alpách (PGHM). Třetí účastník výpravy, který podle nich také pocházel z...
Gigantický kebab se smažákem je hit. Do Jaroměře na něj lidi jezdí z Prahy i Moravy
Na neobvyklou specialitu vsadil majitel jaroměřského Bistra U Dudka. Hostům servíruje obří kebab se smaženým sýrem, který váží téměř 1,5 kilogramu a obsahuje 300 gramů masa. Už na první pohled...
Mám zavolat tátovi? Muž seděl na zábradlí mostu, policisté mu skok rozmluvili
Jen několik minut dělilo devětadvacetiletého muže od tragického rozhodnutí. Policisté z brněnského Králova Pole si získali jeho důvěru a trpělivým rozhovorem ho přesvědčili, aby se vrátil ze zábradlí...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Ideální Emil Hácha? Za mě Dustin Hoffman, sní oceněný scenárista Ivan Hubač
Všechny čtyři scénáře oceněné na karlovarském festivalu v soutěži Filmové nadace vycházejí z reality a tři z nich z osudů historických osobností. Vedle děl Milena Jesenská a Případ Wichterle si výhru...
V ruských frontách na benzin přituhuje. Létají facky, v Čeljabinsku se střílelo
Rvačky, hádky, strkanice a teď dokonce střelba. Rostoucí napětí v Rusku vyvolané akutním nedostatkem pohonných hmot vyvrcholilo ve středu v Čeljabinsku, kde jeden řidič ve frontě u čerpací stanice...