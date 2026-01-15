Turek může přijít o mandát poslance, tvrdí právník. Nejasnosti o nové funkci zůstávají

Dnem, kdy se poslanec ujme neslučitelné funkce, zanikne mu podle ústavy mandát, dodal Kysela, který donedávna působil jako poradce prezidenta Petra Pavla.
Podle statutu zmocněnce, který v pondělí schválila vláda, má být Turek jako vládní zmocněnec zaměstnancem ministerstva životního prostředí na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. Motoristé chtějí touto cestou vyřešit situaci, kdy prezident odmítá Turka jmenovat členem vlády. Turek by měl úřad de facto vést z role zmocněnce. Vedením ministerstva je dočasně pověřený šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka.
„V tomto případě by mohlo jít o pracovní poměr založený jmenováním k ústřednímu správnímu úřadu. Dohody se ovšem jmenováním neuzavírají, takže statut (zmocněnce) je v tomto ohledu trochu nejasný,“ uvedl Kysela. Pokud by o zániku poslaneckého mandátu vznikly pochybnosti, bylo by to téma pro jednání sněmovního mandátového a imunitního výboru, poslední slovo by mohl mít ve zvláštním řízení Ústavní soud.
Limit 20 hodin týdně
Podle Kysely není jasné, nakolik se kdo při tvorbě statutu zmocněnce zamyslel nad neslučitelností pracovního či služebního poměru poslance na ministerstvu s výkonem jeho mandátu.
„Pracovní smlouva je nepochybně v rozporu se zákonem o střetu zájmů, dohoda o pracovní činnosti je sporná. Jazykově vzato je to dohoda odlišná od pracovního poměru, na druhou stranu se na ni vztahují různá pravidla pracovního poměru, je to závislá práce, navíc práce pro vládu,“ uvedl. Limit 20 hodin týdně u této dohody ukazuje na to, že jde o nástroj zaměstnání tam, kde se nevyplatí pracovní smlouva.
Propojení výkonné a zákonodárné moci je podle Kysely v parlamentní formě vlády typické pro ministry. „Jinak zásada dělby moci svědčí spíše pro oddělování: na tom je ostatně založen zákon o střetu zájmů i služební zákon,“ podotkl.
Nejasný statut
Sankci stanovuje článek 22 ústavy, dodal Kysela. „Dnem, kdy se poslanec nebo senátor ujal neslučitelné funkce, mu zanikne mandát. Neslučitelné funkce vyjmenovává zčásti ústava, zčásti zákony,“ uvedl. Zmínil ale, že dohody se neuzavírají jmenováním.
„Takže statut je v tomto ohledu trochu nejasný. Nejdříve rozhodne vláda a pak se uzavírá smlouva či dohoda, anebo je tu zaměstnanec, kterého jmenuje vláda? V praxi to byla asi první varianta. To ale znamená, že zmocněncem se někdo stane už usnesením vlády. Kdyby nešlo o odměnu, zřejmě není žádné další smlouvy nebo dohody potřeba,“ dodal.
Pokud o zániku mandátu vznikne pochybnost, bylo by to téma pro sněmovní mandátový a imunitní výbor. „Poslední slovo muže mít Ústavní soud - existuje na to zvláštní řízení,“ uvedl Kysela.