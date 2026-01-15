Turek může přijít o mandát poslance, tvrdí právník. Nejasnosti o nové funkci zůstávají

Autor: ,
  10:32
Pokud by poslanec Filip Turek uzavřel kvůli výkonu funkce zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal pracovní smlouvu na ministerstvu životního prostředí, bylo by to v rozporu se zákonem o střetu zájmů, řekl právník Jan Kysela z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Sporné je to u dohody o pracovní činnosti.
„Máme představu, že by mohla existovat pozice vládního zmocněnce pro Green...

„Máme představu, že by mohla existovat pozice vládního zmocněnce pro Green Deal,“ řekl Filip Turek při příchodu na koaliční jednání. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Jan Kysela
Jan Kysela
Právník Jan Kysela se zabývá především ústavními systémy a obecnou státovědou
Schůze Poslanecké sněmovny. Filip Turek a Petr Macinka (Motoristé sobě). (13....
14 fotografií

Dnem, kdy se poslanec ujme neslučitelné funkce, zanikne mu podle ústavy mandát, dodal Kysela, který donedávna působil jako poradce prezidenta Petra Pavla.

Podle statutu zmocněnce, který v pondělí schválila vláda, má být Turek jako vládní zmocněnec zaměstnancem ministerstva životního prostředí na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. Motoristé chtějí touto cestou vyřešit situaci, kdy prezident odmítá Turka jmenovat členem vlády. Turek by měl úřad de facto vést z role zmocněnce. Vedením ministerstva je dočasně pověřený šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka.

Turek bude mít na ministerstvu pracovní smlouvu nebo dohodu. Nezákonné, tvrdí Jurečka

„V tomto případě by mohlo jít o pracovní poměr založený jmenováním k ústřednímu správnímu úřadu. Dohody se ovšem jmenováním neuzavírají, takže statut (zmocněnce) je v tomto ohledu trochu nejasný,“ uvedl Kysela. Pokud by o zániku poslaneckého mandátu vznikly pochybnosti, bylo by to téma pro jednání sněmovního mandátového a imunitního výboru, poslední slovo by mohl mít ve zvláštním řízení Ústavní soud.

Limit 20 hodin týdně

Podle Kysely není jasné, nakolik se kdo při tvorbě statutu zmocněnce zamyslel nad neslučitelností pracovního či služebního poměru poslance na ministerstvu s výkonem jeho mandátu.

„Pracovní smlouva je nepochybně v rozporu se zákonem o střetu zájmů, dohoda o pracovní činnosti je sporná. Jazykově vzato je to dohoda odlišná od pracovního poměru, na druhou stranu se na ni vztahují různá pravidla pracovního poměru, je to závislá práce, navíc práce pro vládu,“ uvedl. Limit 20 hodin týdně u této dohody ukazuje na to, že jde o nástroj zaměstnání tam, kde se nevyplatí pracovní smlouva.

Turek bude zmocněncem pro Green Deal, zdědí kancelář po exministru Hladíkovi

Propojení výkonné a zákonodárné moci je podle Kysely v parlamentní formě vlády typické pro ministry. „Jinak zásada dělby moci svědčí spíše pro oddělování: na tom je ostatně založen zákon o střetu zájmů i služební zákon,“ podotkl.

Nejasný statut

Sankci stanovuje článek 22 ústavy, dodal Kysela. „Dnem, kdy se poslanec nebo senátor ujal neslučitelné funkce, mu zanikne mandát. Neslučitelné funkce vyjmenovává zčásti ústava, zčásti zákony,“ uvedl. Zmínil ale, že dohody se neuzavírají jmenováním.

Amatérismus, trafika, slabý premiér v akci. Opozice tepe vládu za post pro Turka

„Takže statut je v tomto ohledu trochu nejasný. Nejdříve rozhodne vláda a pak se uzavírá smlouva či dohoda, anebo je tu zaměstnanec, kterého jmenuje vláda? V praxi to byla asi první varianta. To ale znamená, že zmocněncem se někdo stane už usnesením vlády. Kdyby nešlo o odměnu, zřejmě není žádné další smlouvy nebo dohody potřeba,“ dodal.

Pokud o zániku mandátu vznikne pochybnost, bylo by to téma pro sněmovní mandátový a imunitní výbor. „Poslední slovo muže mít Ústavní soud - existuje na to zvláštní řízení,“ uvedl Kysela.

Vstoupit do diskuse (20 příspěvků)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Babiš spílal Pirátům. Neprosadíte vůbec nic, jste extremisté, prohlásil

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (13. ledna...

Poslanecká sněmovna bude třetí den pokračovat v debatě před hlasováním o důvěře vládě ANO, SPD a Motoristů sobě. Před tím poslanci zahájili jednání projednáváním odpovědi na písemnou interpelaci na...

15. ledna 2026  5:50,  aktualizováno  10:45

Polepšil jsem se, řekl Feri soudu. Ten rozhoduje, zda ho pustí z vězení

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích (15. ledna 2026)

Bývalá politická hvězda TOP 09 Dominik Feri žádá o podmíněné propuštění z vězení, kde si odpykává tříletý trest za dvě znásilnění a jeden pokus o ně. Za mřížemi strávil už polovinu vyměřené doby....

15. ledna 2026,  aktualizováno  10:35

Turek může přijít o mandát poslance, tvrdí právník. Nejasnosti o nové funkci zůstávají

„Máme představu, že by mohla existovat pozice vládního zmocněnce pro Green...

Pokud by poslanec Filip Turek uzavřel kvůli výkonu funkce zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal pracovní smlouvu na ministerstvu životního prostředí, bylo by to v rozporu se zákonem o...

15. ledna 2026  10:32

Za útok na Babiše opět podmínka, peněžitý trest invalida nedostal. Kauza však nekončí

Vladislav Nogol u frýdecko-místeckého soudu. (15. ledna 2026)

Znovu podmínka a platba zdravotní pojišťovně, peněžitý trest nikoliv. Tak v hlavním líčení rozhodl Okresní soud ve Frýdku-Místku o případu loňského incidentu v obci Dobrá, kde čtyřiašedesátiletý...

15. ledna 2026,  aktualizováno  10:31

Všechny problémy se zhmotnily. Rozpočtová rada shrnula loňský rozpočet

Předseda NRR Mojmír Hampl (vlevo) a člen NRR Jan Pavel na tiskové konferenci...

Minulá vláda skutečně rozpočtovala nerealisticky, shrnula loňský výsledek státního hospodaření Národní rozpočtová rada. Schodek podle ní mohl být ještě horší, ale vládě pomohl lepší výkon ekonomiky,...

15. ledna 2026  10:18

Museum Kampa se loučí s českými kubisty i Váchalem. Vystřídá je konceptualismus

Obraz od Emila Filly na výstavě Kubismus v Museu Kampa

V neděli 1. února si lidé mohou v Museu Kampa naposledy prohlédnout obsáhlou expozici děl předních českých kubistů a také originální propojení obrazů Josefa Váchala a Josefa Bolta. Obě výstavy...

15. ledna 2026  10:01

Historik boří mýty o Zápotockém. Nebyl kápo v koncentráku ani „hodný“ Tonda

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je historik Michal Stehlík

Antonín Zápotocký patří k nejrozporuplnějším postavám českých moderních dějin. Lidový prezident, nebo cynický mocenský hráč? Historik Michal Stehlík v nové knize Zápotocký - příliš mnoho životů...

15. ledna 2026

„Nakopni ho do pr...“ Nahrávky odhalují chování ředitele Nemocnice Na Františku

Nemocnice Na Františku v Praze

Pražská Nemocnice Na Františku čelí vážným obviněním z bossingu a neetického zacházení se zaměstnanci. Server Seznam Zprávy přinesl svědectví, podle nichž ředitel nemocnice David Erhart dlouhodobě...

15. ledna 2026  9:52

V rytmu odpočívadel. Divadelníci zkoumají, proč se někdo stane kamioňákem

Tvůrčí tým inscenace asfalt, asfalt, asfalt

Inscenaci ‚asfalt, asfalt, asfalt‘ označují její tvůrci jako dokumentární road trip. Vychází totiž z časosběrných rozhovorů s dopravci, řidiči kamionů a jejich rodinami. Nabídne téma lidí žijící na...

15. ledna 2026  9:43

Ženu na Smíchově srazil autobus, přišla o nohy

Na pražském Smíchově zasahovaly u dopravní nehody složky IZS. (15. ledna 2026)

Poblíž zastávky Smíchovské nádraží ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu, která kvůli vážným zraněním přišla o nohy. Záchranka ji v umělém spánku převezla do pražského traumacentra. Nehoda na více než...

15. ledna 2026  8:51,  aktualizováno  9:43

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nepopravíme ho. Írán ujišťuje, že mladému demonstrantovi trest smrti nehrozí

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Íránská justice ve čtvrtek oznámila, že šestadvacetiletý Erfán Soltání, zatčený 8. ledna při demonstracích, nebyl odsouzen k smrti. Soltáního fotografie se v posledních dnech v souvislosti se...

15. ledna 2026  9:26

Zemědělský fond ještě nezačal vymáhat po Agrofertu vrácení dotací

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci,...

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ještě nezačal vymáhat po holdingu Agrofert vrácení dotací z doby, kdy byl vlastník koncernu, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, ve střetu zájmů. O vymáhání...

15. ledna 2026  9:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.