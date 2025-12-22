Turek míří na Hrad za prezidentem Pavlem, který ho odmítá jmenovat ministrem

Josef Kopecký
  5:00
Čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka přijme na Pražském hradě prezident Petr Pavel. Motoristé trvají na tom, že se má Turek stát ministrem životního prostředí a dořešeno to podle šéfa strany Petra Macinky má být do hlasování o důvěře vládě, které bude 13. ledna. Právě Macinka, který je ministrem zahraničí, dočasně vede zároveň životní prostředí.
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek slaví čtyřicátiny. (18. října 2025)

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek slaví čtyřicátiny. (18. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na snímku Filip Turek (Motoristé...
Návrat předsedy PSP ČR Tomia Okamury a delegace ze Slovenska. Na snímku Filip...
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) odletěl na svou první zahraniční cestu na...
Předseda Motoristů Petr Macinka a čestný prezident Motoristů Filip Turek...
Prezident Pavel jmenovat Turka členem vlády odmítá a minulý týden také vysvětlil, proč podle něj do vlády kandidát Motoristů nepatří.

„Pokud by měl být ministrem někdo, kdo po většinu svého dospělého života, a ne pouze krátké období, dává najevo, že pravidla a zákony jsou tady pro ty slabší a že někteří jsou takovými frajery, že si mohou dovolit pravidla obcházet a na zákony kašlat, pak to není dobrý příklad,“ řekl Pavel, když odpovídal na otázky volič v pořadu Zeptejte se prezidenta.

Česko v Bruselu zastoupí slovenský ministr. Pavel vysvětlil, proč nechce Turka

„Nemám osobní problém s Filipem Turkem. Ale jako prezident jsem jedním z garantů ústavnosti, tak se snažím mít vliv na to, aby lidé nominovaní na ministry, pokud možno nebyli nositeli vlastností, které by mohly poškodit Českou republiku a kteří by mohli být opravdu špatným příkladem pro naše občany,“ uvedl Pavel.

Prezident Pavel vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval před týdnem. Sešel se předtím se všemi kandidáty na ministry kromě Turka, kterému v tom zabránily zdravotní problémy.

Macinka po jmenováni nové vlády řekl, že chce, aby o důvěru poslanců požádala v plném složení, včetně Turka jako ministra životního prostředí. Sám chce vést dvě ministerstva jen po dobu nezbytně nutnou.

Turek čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Poslanec se za výroky omluvil, u některých popírá, že by je řekl nebo napsal.

„Já se hluboce omlouvám komukoliv, koho se mohly dotknout nějaké úryvky nějakých patnáct, dvacet let starých případných vyjádření,“ prohlásil Turek krátce po volbách. Odmítl, že zlehčoval případ popálené holčičky Natálky při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009. „Absolutně odmítám nařčení z toho, že bych já něco takového schvaloval, že bych něčeho takového byl schopen,“ prohlásil. Řekl, že napsal mnoho blbostí, ale ne o popálené Natálce.

Turek se omluvil. Platí dohoda, kterou jsme udělali, řekl Macinka u Babiše

Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.

