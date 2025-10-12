Macinka bude trvat na nominaci Turka, experty za Motoristy ve vládě odmítá

Autor:
  12:36
Předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka bude na pondělní schůzce s Andrejem Babišem trvat na nominaci Filipa Turka na post ministra zahraničí. Odmítl v pořadu Otázky Václava Moravce doporučení předsedy hnutí ANO, který v sobotu uvedl, že by Motoristé – stejně jako SPD – měli nominovat odborníky.
Lídr Motoristů Petr Macinka odvolil s rodinou v Praze

Lídr Motoristů Petr Macinka odvolil s rodinou v Praze | foto:  Petr Topič, MAFRA

Motoristé se sešli na ustavující schůzi poslaneckého klubu ve vile v Hostivaři....
Motoristé se sešli na ustavující schůzi poslaneckého klubu ve vile v Hostivaři....
Motoristé se sešli na ustavující schůzi poslaneckého klubu ve vile v Hostivaři....
Motoristé se sešli na ustavující schůzi poslaneckého klubu ve vile v Hostivaři....
24 fotografií

„Trváme na tom, že pokud budeme někoho nominovat do vlády, budou to poslanci. Máme kvalitní klub,“ uvedl Macinka s tím, že na pondělní schůzce s Babišem bude stát za nominací Filipa Turka coby ministra zahraničí. Odmítl tak, že by Motoristé do vlády nominovali nestranické experty.

„Na rozdíl od některých jiných stran jsme dbali na to, abychom do politiky přivedli skutečné odborníky,“ doplnil.

Ať si Motoristé dají do vlády experty jako SPD, říká Babiš. Macinku nepřesvědčil

K tomu Macinku vyzval ve svém sobotním videu právě Andrej Babiš. Podle Macinky následně Motoristům dorazilo velké množství zpráv od lidí, kteří hnutí vyjadřují podporu a žádají ho, aby ze svých požadavků neustupoval.

„Chceme dbát na to, aby se skládání vlády přiblížilo výsledku voleb. Neexistuje, aby tady nějaké zájmové skupiny blokovaly výsledky voleb,“ reagoval Macinka na článek Deníku N.

Podle serveru Turek opakovaně zveřejňoval na Facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.

Turka viní z rasismu ve smazaných výrocích. Závažné, chci schůzku, říká Babiš

Server uvedl, že má k dispozici archiv Turkových později smazaných příspěvků a komentářů. Turek publikaci svých výroků označil podle Deníku N za „nestoudnou snahu o diskreditaci“.

Macinka zároveň odmítl tvrzení, že by Turek zlehčoval osud popálené dívky, na který článek odkazuje. „To nikdy neřekl, je to podvod,“ reagoval.

„Je to milovník černého humoru, vyrostl na seriálu Česká soda. Věděl, že po vstupu do politiky bude muset některé příspěvky smazat,“ vysvětlil Macinka. Podle něj Turek své názory dlouhodobě a transparentně prezentuje na svém youtubovém kanále, a veřejnost tak zná jeho postoje.

„Tvrdím, že voliči si přejí změnu – a jedinou skutečnou změnou je vláda hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. Motoristé sobě chtějí být její součástí, a pokud nebudou, bude to jen pokračování vlády SPOLU,“ dodal Macinka s tím, že Turek je ikonickou postavou hnutí Motoristé sobě.

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Motoristé zároveň oznámili, že podají trestní oznámení na Deník N. Garantem tohoto kroku má být bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká.

Macinka se zatím nevyjádřil, zda by případným náhradníkem za Turka mohl být bývalý člen ODS Jan Zahradil, který měl v minulosti vazby na Čínu.

Na rozdělení ministerských křesel v možné budoucí vládě ANO, SPD a Motoristů se jejich představitelé dohodli v pátek. Kabinet má mít 16 členů včetně premiéra, tedy o jednoho méně než současná vláda premiéra Petra Fialy (ODS).

Podle předběžných informací by měl být kandidátem Motoristů na post ministra zahraničí právě Filip Turek. Petr Macinka by mohl zastávat funkci ministra životního prostředí. Motoristé by měli získat také ministerstvo kultury, které by měl vést Oto Klempíř, a nově vzniklé ministerstvo sportu, prevence a zdraví, jehož vedení by připadlo Borisovi Šťastnému.

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

12. října 2025

