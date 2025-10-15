Na Lipavského praskl citát o věšení kapitalistů. Chyba, přiznal po letech

„Každý děláme chyby. Nejsem výjimkou,“ napsal Lipavský na síti X. Na pirátské fórum před osmi lety odpovídal na komentář, přičemž použil citátu sovětského vůdce Lenina: „Kapitalisti sami nám prodají provaz, na který je my pověsíme.“ Komunistický politik se mezi jeho „oblíbence neřadí“, uvedl tehdy Lipavský.
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Příspěvek mu měl připomenout jeho „fanklub“ v rámci obhajoby chování na sociálních sítích poslance za Motoristy Filipa Turka.
Nad svým dřívějším jednáním Lipavský vyjádřil lítost. „Citovat masového vraha pro potřeby lepší paralely v diskusi bylo přinejmenším nevhodné. Přiznávám to a lituji toho,“ napsal. Komunismus se rovná zlo, dodal.
Kritice čelí v současné době kandidát na ministra zahraničí Filip Turek, který podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval nenávistné příspěvky, otevřeně homofobní, sexistické či rasistické výroky, a také narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.
Archiv všech těchto údajně smazaných Turkových příspěvků nyní koluje po internetu. Jsou mezi nimi například, že „popálit cikáně je polehčující okolnost“, ptal se, „co ženy kdy dokázaly, že se opovažují rozhodovat o dětech historicky nadřazeného mužského pohlaví“, a amerického exprezidenta Baraka Obamu označil za „negra, který může maximálně prodávat hašiš na nádraží“.
Pokud jsou Turkovy výroky pravé, nemohl by vést žádné ministerstvo, řekl Pavel
Turek autorství výroků odmítá. V minulosti se hájil i tím, že svůj telefon nechává bez dohledu cizím lidem v hospodách, takže případným autorem může být kdokoliv. Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková, která dostala před volbami do europarlamentu za úkol Turkovy sociální sítě promazat, řekla v rozhovoru pro iDNES.cz, že citované příspěvky mezi nimi neobjevila. Prezident Pavel uvedl, že pokud jsou Turkovy výroky pravdivé, diskvalifikovalo by ho to z jakékoliv ministerské pozice.