Turek by potvrdil nedostatek dovedností v diplomacii jako Lipavský, soudí politolog

„To, že si uhrál preferenční hlasy, že si mediálně prodal zahraniční vztahy, fajn, ale Česká republika nevede dlouhodobě nějakou výraznou diplomatickou činnost,“ uvedl Kubáček. Zahraniční vztahy podle něj vede především premiér a prezident země.
Podle něj je problematické i to, že se do čela české diplomacie dostávají lidé bez předchozích zkušeností. Poukázal při tom také na dosluhujícího ministra Jana Lipavského.
„Mám obecně problém s tím trendem, že dává takto zásadní symbolický rezort člověku, který vchází do vlády a nemá předchozí diplomatickou nebo dlouhodobější politickou zkušenost. Připomíná to, jak ministerstvo tehdy dávali Janu Lipavskému. A za mě to, jak ministerstvo zahraničních věcí Jan Lipavský vede, není dobře,“ dodal.
|
Rozruch, turbulence, předčasný optimismus. Turkovy kauzy si všímají v cizině
Turka navíc podle Kubáčka značně poškodí kauza se smazanými rasistickými příspěvky, která mu pokazí reputaci, protože zahraniční ambasády, které mají v Česku dlouhodobé diplomatické vztahy, jsou pravidelně informovány o dění v Česku.
Podle Kubáčka do oficiálního sestavování vlády zbývají přibližně tři týdny, během kterých se může ještě řada věcí změnit.
„A je dost dobře možné, že se pak začne uvažovat o tom, že by se pak objevili jiní nominanti. Ono je pikantní, že Motoristé je i sami mají. Pravda je, že pro Motoristy možná v řadě ohledů nevyslání těch nejčelnějších tváří přímo do vlády by možná bylo účelnější,“ míní politolog.
|
Odpovídáme na pět nejčastějších otázek kolem screenshotů Filipa Turka
Motoristé navíc podle něj čelí velkému tlaku. Říct, že nepodpoří vládu Andreje Babiše, by navíc mohlo být pro jejich voliče velkým zklamáním. „Ti opravdu chtěli zásadní změnu. Chtěli ukončení toho předchozího politického rozvržení,“ dodal.