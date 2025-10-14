Turek by potvrdil nedostatek dovedností v diplomacii jako Lipavský, soudí politolog

Autor:
  21:12
Kandidát na ministra zahraničí Filip Turek nemá žádnou dlouhodobou diplomatickou nebo politickou zkušenost, upozornil pro CNN Prima News politolog Jan Kubáček. Podle něj se nedostatek dovedností z oblasti diplomacie stává v posledních letech trendem. Upozorňuje i na Jana Lipavského, který také na ministerstvo nastupoval nezkušený. Podle Kubáčka je to znát a Lipavský prý resort nevede dobře.

„To, že si uhrál preferenční hlasy, že si mediálně prodal zahraniční vztahy, fajn, ale Česká republika nevede dlouhodobě nějakou výraznou diplomatickou činnost,“ uvedl Kubáček. Zahraniční vztahy podle něj vede především premiér a prezident země.

Zahájení závěrečné fáze volební kampaně strany Motoristé sobě. Na snímku Filip Turek. (23. září 2025)
Jednání poslaneckého klubu Motoristé sobě
Jednání poslaneckého klubu Motoristé sobě
Předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka a čestný prezident Motoristů Filip Turek jednali s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. Po schůzce stál u centrály ANO i muž s transparentem. (13. října 2025)
26 fotografií

Podle něj je problematické i to, že se do čela české diplomacie dostávají lidé bez předchozích zkušeností. Poukázal při tom také na dosluhujícího ministra Jana Lipavského.

„Mám obecně problém s tím trendem, že dává takto zásadní symbolický rezort člověku, který vchází do vlády a nemá předchozí diplomatickou nebo dlouhodobější politickou zkušenost. Připomíná to, jak ministerstvo tehdy dávali Janu Lipavskému. A za mě to, jak ministerstvo zahraničních věcí Jan Lipavský vede, není dobře,“ dodal.

Rozruch, turbulence, předčasný optimismus. Turkovy kauzy si všímají v cizině

Turka navíc podle Kubáčka značně poškodí kauza se smazanými rasistickými příspěvky, která mu pokazí reputaci, protože zahraniční ambasády, které mají v Česku dlouhodobé diplomatické vztahy, jsou pravidelně informovány o dění v Česku.

Podle Kubáčka do oficiálního sestavování vlády zbývají přibližně tři týdny, během kterých se může ještě řada věcí změnit.

„A je dost dobře možné, že se pak začne uvažovat o tom, že by se pak objevili jiní nominanti. Ono je pikantní, že Motoristé je i sami mají. Pravda je, že pro Motoristy možná v řadě ohledů nevyslání těch nejčelnějších tváří přímo do vlády by možná bylo účelnější,“ míní politolog.

Odpovídáme na pět nejčastějších otázek kolem screenshotů Filipa Turka

Motoristé navíc podle něj čelí velkému tlaku. Říct, že nepodpoří vládu Andreje Babiše, by navíc mohlo být pro jejich voliče velkým zklamáním. „Ti opravdu chtěli zásadní změnu. Chtěli ukončení toho předchozího politického rozvržení,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (35 příspěvků)

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon

Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol americké moderní historie. Svět se o hrůzné události dozvěděl i díky mladému fotografovi Ronaldovi...

Je to potížistka, potřebuje doktora, řekl Trump o Thunbergové. Ta vrátila úder

Americký prezident Donald Trump se opětovně vysmál švédské aktivistce Gretě Thunbergové. Označil ji za blázna trpícího problémy se zvládáním hněvu a řekl, že potřebuje lékaře. Aktivistka odpověděla,...

Maláčová řekla předsednictvu SOCDEM, že na sjezdu nebude obhajovat post

Šéfka SOCDEM Jana Maláčová už na mimořádném volebním sjezdu strany nebude obhajovat svůj post. Řekla to při jednání předsednictva strany. iDNES.cz to potvrdilo více účastníků jednání. Maláčová...

14. října 2025  14:36,  aktualizováno 

Turek by potvrdil nedostatek dovedností v diplomacii jako Lipavský, soudí politolog

Kandidát na ministra zahraničí Filip Turek nemá žádnou dlouhodobou diplomatickou nebo politickou zkušenost, upozornil pro CNN Prima News politolog Jan Kubáček. Podle něj se nedostatek dovedností z...

14. října 2025  21:12

Hamás se odzbrojí, protože to sám řekl. Jinak to uděláme my, prohlásil Trump

Hnutí Hamás se odzbrojí, protože řeklo, že se odzbrojí, vyjádřil v úterý své přesvědčení americký prezident Donald Trump. Pokud tak neučiní, odzbrojíme ho my, poznamenal také před novináři při...

14. října 2025  21:06

Kostru důchodce našli v bytě patnáct let po jeho smrti. Nikomu nechyběl

Sousedé si mysleli, že se přestěhoval do domova důchodců. A tak ho roky nepostrádali. Až nedávná voda po bouři Alice, která zaplavila balkon o patro níže, donutila hasiče ve španělské Valencii...

14. října 2025  20:40

VIDEO: Orbán pobavil svou nešikovností. Dlouho bojoval s tlumočnickými sluchátky

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí překvapil v pondělí na summitu v Šarm aš-Šajchu svého hosty. U příležitosti uzavření příměří mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás na konferenci desítek hlav...

14. října 2025  20:18

Gazu teď nejspíš čeká občanská válka, říká česká velvyslankyně v Izraeli

Premium

Dva roky zoufalého čekání skončily. Do Izraele se v pondělí z Gazy vrátila poslední dvacítka rukojmí a celou zemi zaplavila euforie. Ale co s rozbombardovaným palestinským územím bude dál? „V Německu...

14. října 2025

Sdružení žádá Motoristy, ať jejich příznivci nevyhrožují novinářům

Český výbor mezinárodní novinářské organizace International Press Institute (IPI) požádal stranu Motoristé sobě, ať vyzve své příznivce, aby nevyhrožovali novinářům. Výhrůžkám násilím podle IPI čelí...

14. října 2025  19:45

Ukrajina moc tomahawků nedostane. USA nějaké potřebují proti Venezuele, píše tisk

Spojené státy jsou schopny dodat Ukrajině pouze 20 až 50 tomahawků, které jsou s to zasáhnout cíle v hloubi ruského území. Takové množství střel dlouhého doletu podle zdroje amerického deníku...

14. října 2025  19:36

Lecornu ve Francii bojuje o život vlády, navrhl pozastavení důchodové reformy

Francouzský premiér Sébastien Lecornu v úterý navrhl pozastavení kontroverzní důchodové reformy z roku 2023 až do příštích prezidentských voleb. Při svém proslovu v parlamentu také zákonodárcům...

14. října 2025  16:51,  aktualizováno  19:33

Zelenskyj zavede v Oděse vojenskou správu, starostu města zbavil občanství

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý večer oznámil, že v Oděse na jihu země zavede vojenskou správu. Stalo se tak poté, co podle tajné služby SBU zbavil starostu Hennadije Truchanova...

14. října 2025  18:37,  aktualizováno  19:30

Česká ambasáda v USA bude mít nové sídlo, stávající budovu čeká rekonstrukce

České velvyslanectví ve Spojených státech bude mít ve Washingtonu nové sídlo. Nejpozději začátkem léta příštího roku by tam měli začít zaměstnanci působit. V úterý to sdělil mluvčí ministerstva...

14. října 2025  19:09

Zmocněnec pro Ukrajinu Kopečný skončí. Narazil jsem na limity státu, říká

Vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný chce na konci roku rezignovat na svou funkci. Jako důvod Kopečný uvedl limity toho, co lze za stát udělat. Zmocněncem pro Ukrajinu byl Kopečný...

14. října 2025  18:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.