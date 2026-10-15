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Vyhrál jsem boj s větrnými mlýny, bilancuje Turek s doutníkem u portrétu Klause

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  13:23
Poslanec Filip Turek (Motoristé sobě) na své sociální sítě umístil video z budovy Poslanecké sněmovny, na němž kouří doutník, který následně típl do větrníku z cukrárny. Poukazoval tak na to, že zamezil „nekontrolovatelné výstavbě větrných elektráren“. Video publikoval u příležitosti svých narozenin, ohlíží se v něm za uplynulým rokem.

„Nestal jsem se ministrem zahraničí, místopředsedou vlády ani ministrem životního prostředí. Mám ale něco lepšího – vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal a to jsem si vždycky přál. Moje výplata pro tuto pozici dobrovolně nula. Zodpovědnost a starosti? Šílený,“ řekl ve videu, které natočil ke svým 41. narozeninám. Šéf Motoristů Macinka už v minulosti uvedl, že Turek má jako zmocněnec podepsanou příkazní smlouvu a funkci bude vykonávat bez odměny.

Turek v narozeninovém videu kouřil v budově ministerstva a mluvil o konci větrných elektráren. (15. října 2026)
Poslanec Motoristů Filip Turek dorazil do štábu na Malé Straně. (10. října 2026)
Volební štáb Motoristé sobě v Praze. Na snímku Filip Turek. (10. října 2026)
Volební štáb Motoristé sobě v Praze. Na snímku Filip Turek. (10. října 2026)
22 fotografií

Turek si ve videu, v němž je záběr například také na portrét Václava Klause, přisuzuje zásluhy za to, že zamezil „nekontrolovatelné výstavbě větrných elektráren“. Větrné elektrárny byly tématem i minulý týden, kdy se občané některých obcí zároveň s komunálními volbami mohli vyjádřit k jejich výstavbě i vymezení takzvaných akceleračních zón pro jejich výstavbu.

Turek: Motoristům ublížilo, že jsem nekandidoval. A Pavel mi dluží omluvu

Například ve Středočeském kraji se konalo pět referend: v Kačici na Kladensku, v Petrovicích na Rakovnicku a v Petroupimi, Teplýšovicích a Soběhrdech na Benešovsku. Ani v jedné z obcí hlasující záměry nepodpořili, referenda jsou platná a pro obec závazná.

„Stal jsem se prvním člověkem, který vyhrál boj s větrnými mlýny. Ne tím, že bych zastavil vítr, ale povedlo se nám zastavit nekontrolovatelnou výstavbu větrných elektráren,“ doplnil ve videu Turek. Po celou dobu kouřil doutník, ten následně zapíchl do větrníku z cukrárny, zřejmě aby ilustroval, že je výstavba „větrníků“ zastavena.

Lidé z pěti středočeských obcí odmítli v referendech stavbu větrných elektráren

Turek se postu vládního zmocněnce dočasně vzdal po červencové nehodě v centru Prahy. Nemá tak například přístup na schůze vlády. Nic se nezměnilo ani poté, co policisté případ uzavřeli s tím, že nedošlo k trestnému činu. Věc postoupili do přestupkového řízení, v němž ještě nebylo rozhodnuto.

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