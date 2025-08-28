Turek dostal pokutu osm tisíc za jízdu bez dálniční známky

  8:44aktualizováno  8:55
Europoslanec a čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek dostal za letošní jízdu bez předplacené dálniční známky pokutu osm tisíc korun, uvedla Česká televize. Případem se od dubna zabývali celníci poté, co zveřejnil na sociálních sítích fotografii tachometru s rychlostí vyšší než 200 kilometrů za hodinu.
Europoslanec Filip Turek se na kongresu Motoristů stal jejich čestným...

Europoslanec Filip Turek se na kongresu Motoristů stal jejich čestným prezidentem. (7. prosince 2024) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Europoslanec se vyfotil při jízdě přes 200 kilometrů v hodině. Ač tvrdí, že to...
Filip Turek ve Ferrari při rychlosti 324 km/h.
Poslanec Evropského parlamentu za koalici Přísahy + Motoristé sobě Filip Turek...
Europoslanec Filip Turek uspořádal k výročí svého zvolení do europarlamentu...
Poté, co Turek zveřejnil na sociálních sítích snímek rychlé jízdy, nejprve tvrdil, že takto jel po německé dálnici, kde platí neomezená rychlost. Následně se ukázalo, že to bylo v západních Čechách. Z fotek bylo zároveň zřejmé, že Turkovi chybí dálniční známka.

Za překročení rychlosti Turek nebyl úřady potrestán „V dané věci bylo vedeno řízení příslušným správním orgánem města Rokycany. To bylo pravomocně ukončeno odložením,“ uvedla na začátku srpna redakci mluvčí městského úřadu v Rokycanech Natálie Vainarová a dodala, že blíže se k závěru úřadu nemůže vyjádřit.

Filip Turek za svou jízdu 200 km/h vyvázl bez trestu

V reakci na krok rokycanského městského úřadu Turek na síti X napsal, že svého konání lituje zejména proto, že mohl neuváženě inspirovat kohokoli k nepřiměřené jízdě.

„Velmi jsem se poučil. Svého jednání je mi líto, nedomyslel jsem následky, ani to, jak velký mohu mít v tomto směru dopad právě třeba na mladé a nezkušené řidiče, které je naopak nezbytné inspirovat k opatrné jízdě,“ uvedl a dodal, že v úterý daroval 50 tisíc korun Fondu pro oběti nehod.

Turek dostal pokutu osm tisíc za jízdu bez dálniční známky

Europoslanec a čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek dostal za letošní jízdu bez předplacené dálniční známky pokutu osm tisíc korun, uvedla Česká televize. Případem se od dubna zabývali...

28. srpna 2025  8:44,  aktualizováno  8:55

