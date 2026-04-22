Turek čelí kritice kvůli slovům o deratizaci parazitů. Jako nacisti, řekl Hladík

Na víkendové oslavě XTV mluvil vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek o ministerstvech, které mají pod palcem Motoristé sobě. Tedy zahraničí, životním prostředí, kultuře a útlém ministerstvu sportu.
„Na těch našich rezortech, které máme čtyři, je stále nalezlých plno, řekněme progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů a my jsme se rozhodli je postupně deratizovat,“ řekl Turek a sál mu aplaudoval. Na jeho slova poukázal deník Blesk. „Myslím si, že deratizování parazitů nám jde poměrně dobře,“ tvrdil Turek.
„Já si fakt nemyslím, že ve veřejné správě nám pracují paraziti. Tohle není nešťastná věta Filipa Turka, je to přístup, který podrývá důvěru v samotné fungování státu,“ kritizoval vládního zmocněnce Turka exministr Hladík při projednávání návrhu na zrušení nominačního zákona.
Turkova slova zarazila i ministra pro sport za Motoristy sobě Borise Šťastného. „Toto je rétorika a forma komunikace Filipa Turka. Já v žádném případě tyto výrazy a způsob komunikace nepoužívám,“ řekl iDNES.cz ministr Šťastný. Na otázku, zda to Motoristé sobě budou s Turkem řešit, reagovat nechtěl a zavrtěl hlavou.