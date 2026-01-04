Premiér navrhne Turka na ministra životního prostředí, oznámil Havlíček

„V tuto chvíli to platí,“ odpověděl Havlíček na dotaz, zda premiér předloží Turkovu nominaci. ANO podle něj ctí koaliční smlouvu a Motoristé, za něž Turek kandidoval, na jeho nominaci trvají.
Hrad v prosinci po jednání prezidenta Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Předseda vlády je povinen chránit ústavní hodnoty, uvedl prezident po jednání s Turkem. Pokud by Babiš toto očekávání nenaplnil, z vyjádření Hradu vyplývá, že Pavel by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok.
Turek by měl dostat šanci, a když udělá ostudu, ve vládě nebude, řekl Babiš
Turek čelí kritice mj. kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých ale autorství popírá. Proti nejmenování jím navrženého kandidáta by mohl Babiš podat kompetenční žalobu, už ale uvedl, že to neudělá.