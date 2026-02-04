Turek ve vládě nebude, prezident ho nikdy nejmenuje, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš prohlásil, že otázku možného působení čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka ve vládě považuje za uzavřenou. „Je jasné, že ho pan prezident nikdy nejmenuje,“ řekl Babiš po zasedání Bezpečnostní rady státu, které se účastnil i prezident Petr Pavel.

„Já si myslím, že je otázka Filipa Turka ve vládě už zcela uzavřená. Pan prezident ho nikdy nejmenuje,“ sdělil Babiš ve středu na tiskovém brífinku po jednání Bezpečnostní rady státu.

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku Filip Turek (Motoristé sobě). (3. února 2026)
Premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem na Pražský hrad. (4. února 2026)
Pokračuje mimořádná schůze Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě premiéra Andreje Babiše. Na snímku Filip Turek (Motoristé) a Miroslav Ševčík (SPD). (4. února 2026)
Pokračuje mimořádná schůze Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě premiéra Andreje Babiše. Na snímku Filip Turek (Motoristé). (4. února 2026)
Dodal také, že jeho hlavním přáním je celou situaci zklidnit. „Chtěl bych celou tu situaci okolo Petra Macinky a pana prezidenta zklidnit. O zahraniční politice budu s prezidentem jednat sám,“ vysvětlil.

Nechceme eskalovat spor, řekl Babiš ke střetu Macinky s prezidentem Pavlem

Ministr zahraničí Petr Macinka zaslal prezidentovi SMS zprávy, které hlava státu označila za pokus o vydírání. Macinka ve zprávách mimo jiné psal, že pokud Pavel nebude Turka jmenovat ministrem, dojde k ostrému střetu s Hradem.

Babiš se už dříve Macinky zastal, avšak SMS zprávy označil za nešťastné. V minulosti premiér také tvrdil, že by Turek měl dostat šanci stát se ministrem.

