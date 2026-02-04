Turek ve vládě nebude, prezident ho nikdy nejmenuje, řekl Babiš

„Já si myslím, že je otázka Filipa Turka ve vládě už zcela uzavřená. Pan prezident ho nikdy nejmenuje,“ sdělil Babiš ve středu na tiskovém brífinku po jednání Bezpečnostní rady státu.
Dodal také, že jeho hlavním přáním je celou situaci zklidnit. „Chtěl bych celou tu situaci okolo Petra Macinky a pana prezidenta zklidnit. O zahraniční politice budu s prezidentem jednat sám,“ vysvětlil.
Nechceme eskalovat spor, řekl Babiš ke střetu Macinky s prezidentem Pavlem
Ministr zahraničí Petr Macinka zaslal prezidentovi SMS zprávy, které hlava státu označila za pokus o vydírání. Macinka ve zprávách mimo jiné psal, že pokud Pavel nebude Turka jmenovat ministrem, dojde k ostrému střetu s Hradem.
Babiš se už dříve Macinky zastal, avšak SMS zprávy označil za nešťastné. V minulosti premiér také tvrdil, že by Turek měl dostat šanci stát se ministrem.