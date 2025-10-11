Turka viní z rasismu ve smazaných výrocích. Závažné, chci schůzku, říká Babiš

  10:26aktualizováno  10:42
Poslanec a čestný předseda Motoristů Filip Turek má problém. Objevil se archiv jeho starších, později smazaných výroků na sociálních sítích, které jsou rasistické či homofobní. Turek, o němž se mluví jako o možném ministru zahraničí, se chce bránit právní cestou. Šéf ANO a zřejmý budoucí premiér Andrej Babiš označil informace za závažné a chce je řešit s představiteli Motoristů na začátku příštího týdne.

„Ty informace jsou závažné a určitě to budu řešit. Požádal jsem pana (předsedu Motoristů) Petra Macinku a pana Turka o společnou schůzku hned na pondělí. Tam musíme celou věc probrat a zvážit i další kroky,“ sdělil Babiš.

Turek podle serveru Deník N opakovaně zveřejňoval na Facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Server uvedl, že má k dispozici archiv Turkových později smazaných příspěvků a komentářů. Turek publikaci svých výroků označil podle Deníku N za nestoudnou snahu o diskreditaci.

„Takhle já bych se nikdy nevyjadřoval. Někdo se není schopný srovnat s tím, jak dopadly demokratické volby,“ uvedl Turek v příspěvku na Instagramu. Dodal, že situaci bude řešit právní cestou.

Reakci Filipa Turka a Petra Macinky na vyjádření Andreje Babiše redakce iDNES.cz zjišťuje.

Romea žádá Babiše o nejmenování Turka

Organizace Romea upozornila na Turkův údajný výkrok o tom, že popálené cikáně je polehčující okolnost. „Pokud je tento výrok pravdivý, nelze ho chápat jinak než jako otevřenou rasistickou relativizaci pokusu o vraždu dítěte,“ uvedla.

Podobná vyjádření pokládá organizace za nepřijatelná a případnou Turkovu nominaci do pozice ministra zahraničí odsoudila. „Vyzýváme předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, aby Turka na tento post nenavrhoval. Pokud tak učiní, žádáme prezidenta republiky Petra Pavla, aby ho do funkce nejmenoval,“ sdělila Romea v tiskové zprávě.

Vědci píší Babišovi a Pavlovi. Varují před tím, kdo povede resort životního prostředí

Na rozdělení křesel v budoucí možné vládě ANO, SPD a Motoristů se dohodli jejich představitelé v pátek. Kabinet má mít 16 členů včetně premiéra, o jednoho méně, než aktuálně čítá nynější koaliční kabinet premiéra Petra Fialy (ODS).

Devět křesel má mít hnutí ANO, tři hnutí SPD, čtyři Motoristé. SPD obsadí také pozici předsedy Sněmovny. Vzniknout má nová pozice ministra sportu, prevence a zdraví. Nevzniknou naopak posty ministrů pro evropské záležitosti, pro legislativu a pro vědu, výzkum a inovace.

Hamás vrátí v pondělí Izraeli rukojmí, předá také 28 těl, oznámil Trump

Izraelská rukojmí zadržovaná palestinským hnutím Hamás v Pásmu Gazy by se měla vrátit domů v pondělí, řekl v pátek v Bílém domě prezident Donald Trump. Dodal, že Izraelci by si měli vyzvednout zhruba...

11. října 2025  7:19

USA uvalí na čínský dovoz dodatečné clo 100 procent, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy uvalí na čínské zboží další dodatečná cla ve výši 100 procent. V platnost mají vstoupit nejpozději 1. listopadu, napsal v pátek na sociální...

11. října 2025

