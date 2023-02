Čeští záchranáři vyprostili v Turecku 76 mrtvých, připravují se k návratu

„Středa 15. února 2023 byla pro hasiče dnem nepřetržitého pokračování v nasazení na dvou velkých suťovištích, kde již pomáhá i těžká technika,“ uvedl dnes ráno mluvčí. Na jednom ze sektorů čeští záchranáři ukončili činnost k 21:00. Ve městě Adiyaman stále není dostupná elektřina a voda, fungují ale čerpací stanice a lidem se dostává profesionálního ošetření u lékařů, popsal Kozák.

Pro zajištění bezpečnosti ve městě je podle mluvčího nasazená armáda a policie. „V oblasti bylo zaznamenáno určité napětí - týmům se doporučuje, aby při provádění průzkumu nebo při práci na sutinách měli rovněž k dispozici tlumočníky či průvodce. Český tým se s žádným problémem přímo nesetkal,“ podotkl.

Počet záchranných týmů v oblasti Adiyamanu se postupně snížil z pondělních 21 na středečních šest mezinárodních skupin, z nichž dvě byly z USA. „Podle statistik evidovaných v systému operací týmů USAR stojí čeští hasiči za vyproštěním více než čtvrtiny všech obětí ve městě,“ uvedl Kozák.

Český záchranář z USAR týmu prohledává se svým psem sutiny

Záchranáři se do ČR vrátí zítra odpoledne, měli by přiletět v 15:40 na pražské letiště. Letoun pak bude pokračovat do Ostravy, kde se přistání plánuje na 19:35.

Zemětřesení, které 6. února postihlo jihovýchod Turecka a severozápad sousední Sýrie, si vyžádalo podle posledních údajů přes 41 000 obětí. Z toho víc než 35 400 mrtvých je v Turecku. Zraněno bylo přes 100 000 lidí. I desátý den po zemětřesení ale záchranáři v Turecku ve středu vyprostili ze sutin tři živé ženy a dvě děti. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jde o nejhorší přírodní katastrofu v oblasti za poslední století.