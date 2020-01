Pusťte se do Turecka. Piráti předali vládě petici vyzývající k sankcím

Podle Peksy by bylo na místě vedle uvalení sankcí i ukončení rozhovorů o vstupu Turecka do Evropské unie. Premiér Andrej Babiš, jemuž byla petice určena, materiál osobně nepřevzal.

Petice navazuje na podzimní turecký vojenský zásah v severní Sýrii namířený proti kurdským jednotkám. Ankara tento krok zdůvodňovala snahou vytvořit bezpečnou zónu v sousedství svých hranic, do které by se mohli vrátit uprchlíci ze Sýrie. Turecký postup vyvolal mezinárodní kritiku. V Česku se proti němu ohradila Sněmovna i prezident Miloš Zeman, vláda rozhodla o zastavení vývozu zbraní do Turecka.

„My jsme kvitovali, stejně jako celá Sněmovna, že vláda zastavila vývoz zbraní. Ale myslíme si, že by ten krok měl být silnější vzhledem k tomu, o jaký průšvih se jedná,“ řekl dnes Kopřiva. Petice pod kterou se lidé podepisovali na podzimních protitureckých demonstracích i na internetu, podle něj vyzývá k uvalení ekonomických sankcí na Turecko.

Peksa uvedl, že by bylo vhodné přijmout i společný postup vůči Turecku na evropské úrovni. „Formálně Evropská unie stále vede s Tureckem přístupové rozhovory, což je poněkud bizarní ve chvíli, kdy Turecko naprosto není vhodným členem Evropské unie. Myslím si, že bychom si měli jasně říct, že už je to konečně třeba stopnout,“ řekl.

Souhlasíte se sankcemi proti Turecku za jeho invazi do Sýrie?

ANO 110 NE 47

Turecká operace na severu Sýrie byla zaměřena proti kurdským milicím YPG, které se podílely na mezinárodní koalici proti uskupení Islámský stát, Ankara je však považuje za teroristy. Turkům se v rozhovorech s Američany a Rusy podařilo dosáhnout dohody, podle níž se YPG výměnou za zastavení bojů musely stáhnout 30 kilometrů od hranice.