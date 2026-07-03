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Padělané průkazy i deepfake technika, turecká a česká policie rozbily síť zločinců

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  19:30
Čeští a turečtí policisté zadrželi 51 lidí, kteří se podíleli na podvodném call centru v Istanbulu. Skupina je spojována s nejméně 1 173 případy podvodů na občanech České republiky. Podle policie způsobili škodu půl miliardy Kč. Konečná škoda se očekává mnohem vyšší.

Během zadržení byly provedeny tři bytové prohlídky, současně zajistili desítky počítačů, mobilních telefonů, datových nosičů, zařízení určených pro vytváření deepfake videí v reálném čase, přibližně dvě stě padělaných služebních průkazů a technologii sloužící k jejich výrobě.

Součástí zásahu bylo také zadržení osoby, na kterou byl vydán mezinárodní zatýkací rozkaz (Interpol RED Notice). Hledaný nejdříve utekl z Ukrajiny. Následně si změnil totožnost a několik měsíců se ukrýval na území Turecka.

Podle dosavadních zjištění právě tato zadržená osoba zastávala jednu z nejvýznamnějších rolí v hierarchii skupiny. Ovládala český jazyk a zajišťovala nábor, školení, metodické vedení i kontrolu českých operátorů.

Připravovala scénáře telefonických hovorů, vyhodnocovala jejich úspěšnost, rozhodovala o dalším postupu operátorů a dohlížela na dodržování jednotné metodiky.

Právě tato část činnosti byla pro fungování podvodného call centra důležitá.

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Call centrum fungovalo jako profesionálně řízená zločinecká struktura s přesně rozdělenými rolemi. Vedle hlavních organizátorů působili v call centru personalisté, školitelé, techničtí pracovníci, operátoři i osoby zajišťující převody finančních prostředků a logistiku celé skupiny.

Pachatelé zároveň opakovaně měnili místo svého pracoviště, identity, aby ztížili své odhalení.

Škoda přesahuje půl miliardy korun

Od začátku letošního roku eviduje Policie České republiky v souvislosti s tímto podvodem 1 173 poškozených. Škoda prozatím činí půl miliardy korun, ale podle mnohých analýz to není konečná částka.

„Tento zásah je důležitým signálem pro organizované zločinecké skupiny, že změna identity, přesun do jiné země ani skrývání v zahraničí nejsou zárukou beztrestnosti. Telefonické podvody už dávno nejsou lokální trestnou činností. Jde o mezinárodní organizovaný zločin, který musí být vyšetřován stejně rychle, koordinovaně a přeshraničně, jako sám funguje,“ uvedli zástupci NCTEKK.

Operace představuje významný bod v oblasti mezinárodní policejní a justiční spolupráce.

„Policie České republiky děkuje justičním orgánům Turecké republiky, Národní ústředně Interpolu v Ankaře a příslušníkům istanbulské kybernetické policie za jejich profesionální spolupráci, která byla pro úspěšné provedení operace zásadní,“ uvedl Jakub Vinčálek na webu Policie ČR.

Varování policie ČR

„Připomínáme, že skutečný policista, pracovník České národní banky ani zaměstnanec banky nikdy nepožaduje převod finančních prostředků na „bezpečný účet“, výběr hotovosti, sjednání úvěru za účelem jeho „ochrany“ ani předání peněz neznámé osobě. Pokud vás telefonicky kontaktuje osoba vydávající se za policistu nebo bankéře a vyzývá vás k manipulaci s penězi, hovor okamžitě ukončit,“ uvedla Policie ČR na svém webu.

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