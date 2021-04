Jeden z největších problémů kolem tunelu Blanka přišel v zimě roku 2015. Tehdy se ukázalo, že voda, která do tunelu prosakovala, poničila kabely. Škoda byla ve stovkách milionů korun. Pro firmu, která je dodávala, to byla příležitost, jak stovky milionů získat pro sebe, potažmo své majitele. To v té době nikdo netušil.

Společnosti, které v zakázkách ČKD vystupovaly jako dodavatelé a subdodavatelé, byly podle soudu účelově propojené tak, aby celé klubko firem sloužilo k daňovým podvodům