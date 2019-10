Kapitola tunel Blanka uzavřena. Soudy okolo předražené stavby pokračují

Po dvou desetiletích příprav, stavby a proinvestovaných 42 miliardách získala kontroverzní stavba poslední razítko. „Nastupoval jsem do funkce s tím, že dlouhá a pro Pražany mnohdy nepříjemná kapitola tunelu Blanka se musí co nejdříve uzavřít. A to se nám dnes podařilo,“ řekl náměstek pražského primátora Adam Scheinherr.