Ministři spravedlnosti, kultury, práce a zdravotnictví s vámi mají uzavřít do 5. června protokol o předání přesouvaných odborů a oddělení včetně lidí, projektů a peněz. Navrhnout mají také změny v podobě ministerstev od 1. července po převzetí agendy. Současně se na čtyři ministerstva přesune také osm rad vlády. Proč to celé?
Protože současné nastavení je celé postavené na hlavu. Pod Úřadem vlády historicky vznikaly odbory, které tam být nemají, a dělaly v podstatě paralelní agendu, kterou řeší i ministerstva. Vznikalo to v době, kdy ve vládách byli různí ministři bez portfeje, například ministři pro lidská práva, a protože měli zázemí na Úřadu vlády, vytvořily se jim tu i odbory, přestože už podobné byly na resortech. Ministři tu skončili, ale odbory zůstaly. Určitě je dobře, že jsou tyto potřebné agendy řízeny nadresortně, protože často zasahují i do jiných resortů, na tom se ale nic nemění, na to by si premiér ani sáhnout nikdy nenechal, protože je to pro něj extrémně důležité.
Nešlo o rozhodnutí o panu Bémovi, součástí té velké reorganizace je, že agenda protidrogové politiky přechází společně s agendou péče o duševní zdraví pod ministerstvo zdravotnictví, kde vznikne nová sekce.