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Hotovo. Úřad vlády navzdory kritice i stávce převedl agendy pod ministerstva

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  14:29aktualizováno  14:39
Vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha uzavřela formální převod agend a expertů ze Strakovy akademie s jednotlivými ministerstvy. Odboráři Úřadu vlády jsou v pátek kvůli nesouhlasu s přesunem expertů a agend závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů v jednodenní stávce. Stávkující dopoledne vyzvali k přehodnocení kroku. Na základě reakce úřadu zváží další postup, uvedli.
Tünde Bartha (21. května 2026)

Tünde Bartha (21. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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Ke stávce se připojilo celkem 58 pracovníků. Například v protidrogové agendě podle bývalého koordinátora Jindřicha Vobořila končí 30 procent pracovníků, se kterými úřad dál nepočítá.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek řekl, že ho stávka na Úřadu vlády mrzí, je z ní zklamán. Zdůraznil, že dlouhodobě podporuje adiktologické služby, přesun agend na ministerstva tuto podporu podle něj ještě posílí. „Podporoval jsem to v minulosti, ještě tehdy byl rozpočet 120 milionů korun, my to dotáhli přes 300 milionů,“ uvedl. Dodal, že na jeho návrh se zvýšil i letošní rozpočet.

Netransparentní krok, bouří se odboráři Úřadu vlády. Babiše stávka mrzí

Přesunem na ministerstvo zdravotnictví se podle něj nic nezmění. „Dokonce ministerstvo zdravotnictví to má v rámci kompetenčního zákona, Úřad vlády to nemá,“ uvedl. Podpora tématu podle něj ještě zesílí, nic ohroženo není. „My odmítáme liberální prodrogovou politiku minulé garnitury,“ dodal.

Personální změny

Ministerstva deklarují, že všechny úředníky i peníze pro dotační tituly z Úřadu vlády dostanou. Končí ale část expertů, kteří pracovali na úřadě na dohody. Vobořil, který působil na dohodu na protidrogovém odboru, řekl, že tam to znamená asi 30 procent lidí. Bylo jim oznámeno, že při převodu agendy skončí. „Částečné úvazky budou zachovány, dohody přechází částečně,“ uvedla k tomu Bartha.

Neničte, co funguje, varuje Vobořil Babiše. Kritizuje změny na Úřadu vlády

V různých expertních poradních orgánech, radách a výborech pracují experti bez nároku na odměnu. Jen v lidskoprávní agendě je jich více než 150, podle středečního vyjádření jejich zástupců více než 50 z nich kvůli nesouhlasu s přesunem agendy skončí, další krok zvažují.

Na Úřadu vlády by měla podle vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zůstat kancelář národního protidrogového koordinátora a národní koordinátorky pro péči o duševní zdraví a protidrogovou politiku, přesune se naopak administrace dotací pro adiktologické služby.

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