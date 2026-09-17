Tünde Bartha vrátí městský byt, důvod výpovědi ale odmítá. Radnici bude žalovat

„S důvody výpovědi zásadně nesouhlasíme. V ní uvedené závěry jsou zcela nesprávné a zakládají se výlučně na hrubě zkreslených domněnkách vycházejících z blíže nespecifikovaných veřejně dostupných informací a sdělení a neodpovídají skutečnému právnímu a faktickému stavu věci,“ píší Tünde a Koloman Bartha v dopisu radnici, jehož část zveřejnila redakce Echo24. Proti postupu Prahy 3 tak podali manželé žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 3. Požadují omluvu.
Přestože Barthovi výpověď považují za neoprávněnou, rozhodli se byt vyklidit a předat městské části. „Tímto krokem v žádném případě nepřipouštíme důvodnost výpovědi, ale činíme tak pouze a výhradně ve snaze předejít dalším štvavým a nenávistným projevům a psychickému a mediálnímu nátlaku vůči členům naší rodiny a domácnosti (včetně kamarádek naší dcery) a jejich zatahování do politické kampaně,“ uvádí manželé v dopise.
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Barthovi zároveň odmítají, že by byt přenechávali k podnájmu. Podle nich v něm od srpna loňského roku pobývali dva přátelé jejich dcery, které radnici nahlásili. Byt jim měli poskytnout bezplatně, bez uzavření podnájemní smlouvy. Manželé také tvrdí, že byt po celou dobu sloužil jako jejich rodinné bydlení. Přestože část roku pobývali v zahraničí, podle svých slov se do Žižkova pravidelně vraceli a měli v bytě své osobní věci.
Právě neoprávněné přenechání bytu třetím osobám bylo důvodem, který Praha 3 koncem června ve výpovědi uvedla. Radnice měla za to, že Barthovi porušili podmínky nájemní smlouvy, když byt užívali další lidé bez jejího předchozího souhlasu.
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Využívá ho k podnájmu načerno? Radnice prověřuje pražský byt Tünde Barthy
Rodina Bartha za pronájem bytu o rozloze 70 metrů čtverečních platí podle dřívějších zjištění Deníku N asi 11 tisíc korun měsíčně. Bartha podle svého vyjádření žije v Průhonicích v objektu patřícím společnosti Imoba premiéra Babiše, její dcera s manželem bydlí v Maďarsku.
Manželé Barthovi městský byt získali v roce 2004, kdy ho vyměnili za jiný městský byt v Praze 8. Bartha podle Deníku N sama vlastní tři byty a v loňském roce navíc za 19 milionů korun prodala rodinný dům u Prahy.