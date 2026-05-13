Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bez dialogu nebude mír, podpořil sudetský sjezd v Brně zeť Tugendhatových

Autor: ,
  18:04
Do vyostřené debaty kolem Sudetoněmeckého sjezdu v Brně vstoupil také Ivo Hammer-Tugendhat, manžel nedávno zesnulé dcery původních majitelů slavné funkcionalistické vily. V dopise adresovaném organizátorům festivalu Meeting Brno hájí dialog mezi Čechy a sudetskými Němci. „My všichni potřebujeme mír,“ napsal.
Vila Tugendhat v Brně

Vila Tugendhat v Brně | foto: Profimedia.cz

Nejmladší dcera původních majitelů vily Tugendhat se z povedené rekonstrukce...
Slavnostní zpřístupnění zahrady vily Tugendhat, kam mohou lidé nově bez...
Fritz a Greta Tugendhatovi
Nákup za miliony. Do vily Tugendhat se vrátil unikátní nábytek, který za 2....
26 fotografií

„My všichni, lidská společnost, Evropané, potřebujeme mír – a ten je možný pouze prostřednictvím otevřeného dialogu, vzájemného respektu, kritické analýzy a porozumění vlastní i cizí historii a mentalitě, a v tomto smyslu také smíření,“ uvedl v dopise organizátorům festivalu Hammer-Tugendhat.

Sjezd sudetských Němců se má konat od 22. do 25. května v Brně. Do města je pozvali zástupci festivalu Meeting Brno. Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL) zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků.

Macinka ostře o sudetském sjezdu: Žádné smíření, němečtí politici si ho neužijí

Plánovaný 76. ročník sjezdu, který se poprvé uskuteční v České republice, však budí rozpaky u části politiků i veřejnosti. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů navrhla Poslanecké sněmovně usnesení, ve kterém chce vyjádřit nesouhlas s pořádáním sjezdu sudetských Němců v Česku. S jeho konáním nesouhlasí ani bývalí prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman.

Ve svém vyjádření Hammer-Tugendhat také poděkoval organizátorům festivalu za dlouhodobou práci v oblasti lidských práv, demokracie a spravedlnosti. „A samozřejmě znovu děkuji také mému příteli Mojmíru Jeřábkovi, „spiritus rector“ veřejné výzvy týkající se Sudetoněmeckého sjezdu v Brně,“ dodal manžel rakouské historičky umění Daniely Hammer-Tugendhatové, dcery původních majitelů vily, která zemřela loni v září.

Noblesní dáma. Zemřela dcera manželů Tugendhatových, prvních majitelů slavné vily

Funkcionalistická vila, kterou nechal koncem 20. let minulého století postavit Danielin otec, textilní podnikatel Fritz Tugendhat, patří na seznam kulturního dědictví UNESCO, na nějž se dostala v roce 2001 jako jedenáctá česká památka.

Dům, který navrhl architekt Ludwig Mies van der Rohe, se začal stavět v červnu 1929. Bývá označován za stavbu, která určila nová měřítka moderního bydlení a která patří k základním dílům světové moderní architektury.

Tugendhatovi z Brna prchli před nacisty

Fritz a Grete Tugendhatovi se do vily nastěhovali v roce 1930 spolu se syny Ernestem a Herbertem a Hannou, Gretinou dcerou z prvního manželství. Nový domov vybavený nejmodernějšími technologiemi své doby si však dlouho nestihli užít, po osmi letech museli zemi opustit před sílící nacistickou hrozbou.

Dělení federace cvakl z květinářství, za fotky Klause a Mečiara se styděl

Rodina se přes Švýcarsko dostala v roce 1941 až do Venezuely, kde se narodily ještě dcery Ruth a Daniela. Vilu nejprve zabavilo gestapo, po válce v ní krátce pobývali sovětští vojáci a pak byla znárodněna. Sloužila jako taneční škola, provozoval se zde rehabilitační tělocvik pro děti. Teprve v roce 1981 se stavba dočkala prvních oprav a byla tak připravená na dějinný okamžik - v roce 1992 zde byla podepsána smlouva o rozdělení Československa.

Od roku 2001 je zařazena na seznam světového dědictví UNESCO, mezi roky 2010 a 2012 prošla citlivou rekonstrukcí. Fritz Tugendhat, který zemřel v roce 1958 ve Švýcarsku, už ji nikdy nenavštívil, Greta zde byla dvakrát na konci 60. let.

Vstoupit do diskuse

Kauzy Mrázové? Ministryně se v Rozstřelu emotivně obnažuje „do spodního prádla“

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Nejmasivnější ruský útok na Zakarpatskou oblast, výbuchy hlásí i ze Lvova

Pohřeb ukrajinského vojáka v Užhorodu (15. června 2022)

Ruská armáda při dronových útocích zasáhla ukrajinské město Užhorod. Podle úřadů jde o nejmasivnější útok na Zakarpatskou oblast od začátku války. Média hlásí výbuchy i dalších měst včetně Lvova....

13. května 2026  16:54,  aktualizováno  18:07

Bez dialogu nebude mír, podpořil sudetský sjezd v Brně zeť Tugendhatových

Vila Tugendhat v Brně

Do vyostřené debaty kolem Sudetoněmeckého sjezdu v Brně vstoupil také Ivo Hammer-Tugendhat, manžel nedávno zesnulé dcery původních majitelů slavné funkcionalistické vily. V dopise adresovaném...

13. května 2026  18:04

Eurovize 2026: Kdo reprezentuje Česko a kdy sledovat přenos z Vídně

Trofej pro vítěze 70. ročníku hudební soutěže Eurovize ve Vídni 2026

Jedna z největších hudebních televizních show odpočítává hodiny do velkého finále. Letošní ročník Eurovize ve Vídni začal v úterý 12. května prvním semifinále. Český zástupce Daniel Žižka vystoupí ve...

13. května 2026  18:02

Msta, možná pominutí smyslů, říká vikář ke krádeži lebky. Může se najít „sama“, věří

Vladimír Kelnar s křížem z Lidic

Výjimečné, hodnotí krádež ostatků světce Vladimír Kelnar, diecézní konzervátor pražského arcibiskupství. Nad motivy pachatele, který v úterý odcizil lebku svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí na...

13. května 2026  17:41

Česká policie vyšetřuje Nestlé a Danone kvůli závadnému kojeneckému mléku

Kojenecké mléko Nutrilon Advanced Good Night od výrobce Danone obsahovalo...

Policie začala vyšetřovat, zda se výrobci kojeneckého mléka Nestlé a Danone nemohli v souvislosti s kauzou závadného kojeneckého mléka dopustit trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami....

13. května 2026  11:04,  aktualizováno  17:21

Hlavní tah na Benešovsku zastavil střet dodávky s auty, zraněných je více

Střet dodávky se dvěma osobními auty zastavil ve středu odpoledne provoz na...

Střet dodávky se dvěma osobními auty zastavil ve středu odpoledne provoz na silnici I/3 u obce Nespeky na Benešovsku. Složky IZS na místě provádějí záchranné a vyprošťovací práce. Čtyři zranění byli...

13. května 2026  15:53,  aktualizováno  17:21

U Francie kvůli nákaze norovirem izolovali loď se 1700 lidmi, jeden muž zemřel

Cestující a členové posádky výletní lodi Ambition registrované na Bahamách jsou...

Místní úřady zakázaly v Bordeaux na jihozápadě Francie více než 1700 lidem opustit výletní loď poté, co se u některých z nich projevila střevní chřipka. Na palubě lodi zemřel jeden senior. Zákaz je...

13. května 2026  16:59

Dáváte góly z ofsajdu, kritizuje Rakušan rozpočtovou novelu. Schillerová ji hájí

Přímý přenos
Poslanecká sněmovna projednává mimo jiné zákony týkající se veřejných rozpočtů....

Ve středu po týdnu pokračuje mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Probíraly se hlavně změny v rozpočtových pravidlech, což dlouhodobě kritizuje opozice v čele s předsedou ODS Martinem Kupkou. Ten...

13. května 2026,  aktualizováno  16:45

Šéf národního parku pytlákem. Chorvati vyšetřují lov na proslulých ostrovech

Chorvatský národní park Brijuni (21. března 2026)

Bývalý dlouholetý ředitel chorvatského národního parku Brijuni byl ve středu obviněn z pytláctví. Je podezřelý, že se účastnil loveckých výprav v jedné z nejlépe chráněných rezervací v zemi. Podle...

13. května 2026  16:43

Moravec svůj nový projekt představí příští týden. Bývalý moderátor ČT už natáčí

Moderátor Václav Moravec hovoří při oslavě svátku 17. listopadu na tradičním...

Nový internetový projekt bývalého moderátora České televize Václava Moravce bude podle serveru Mediář oficiálně spuštěn příští čtvrtek na pražském Výstavišti. První pořad nové platformy nese název...

13. května 2026  16:40

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Budeme dál vyvíjet zbraně, jež překonají všechnu protiraketovou obranu, řekl Putin

Vladimir Putin navštívil Moskevský institut tepelných technologií. (13. května...

Rusko bude pokračovat v modernizaci svých strategických jaderných sil a ve vývoji zbraní schopných překonat všechny současné i budoucí systémy protiraketové obrany, prohlásil prezident Vladimir Putin.

13. května 2026  16:30

Bělorusko jako Putinova další karta. Scénáře jsou ale pro Lukašenka smrtící

Běloruská armáda

Když před pár týdny ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že by se sousední Bělorusko mohlo přímo vojensky zapojit do rusko-ukrajinské války, zdálo se to být až příliš hypotetické. Možná...

13. května 2026  16:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.