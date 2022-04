Přibývá tuberkulózy, ukazovat prstem na Ukrajince je brzy, míní odborníci

ECDC s odvoláním na údaje Světové zdravotnické organizace (WHO) odhadlo počet lidí s aktivním onemocněním TBC mezi lidmi prchajícími z Ukrajiny před válkou.

Podle ECDC můžeme tedy očekávat, že se aktivní onemocnění projeví u jedné ženy z dvou tisíců vysídlených žen. Odhady hovoří stejně o předpokladech jednoho případu aktivní tuberkulózy na každých pět tisíc vysídlených dětí ve věku 0-14 let a na každých 1 600 vysídlených mužů starších 65 let.

Ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková uvedla, že je příliš brzy na určení jednoznačného důvodu zvýšeného výskytu.

„V následujících dnech a týdnech budou odborníci prověřovat každý do Národní referenční laboratoře pro mykobakterie zaslaný případ, aby upřesnili, zda se jedná o člověka, který přišel do naší země nedávno, nebo o pacienta s trvalým pobytem, spolu s informací zda byl před příchodem již léčen,“ pokračovala.

Přesné počty případů TBC nejsou známy, jelikož povinná hlášení do registru TBC se provádějí zpětně. Tím pádem registr aktuálně neposkytuje data o vývoji v posledních týdnech.

„Mycobacterium tuberculosis je pomalu rostoucí bakterie, a tedy doba od odběru vzorku k pozitivní kultivaci a následnému zaslání do naší laboratoře trvá několik týdnů,“ vysvětluje vedoucí NRL pro mykobakterie Ing. Věra Dvořáková, Ph.D.

Pokles případů covid-19 může být jeden z důvodů

Podle vedoucího Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou MUDr. Jiřího Wallenfelse může mít zvýšený výskyt nemoci na svědomí pokles případů covid-19.

Data v tuto chvíli ukazují, že v období od 1. 3. 2021 do 21. 4. 2021 bylo do NRLM zasláno 39 kmenů bakterií způsobujících onemocnění TBC. Letos v období od 1. 3. do 21. 4. 2022 je evidováno už 57 zaslaných kmenů.

Krátkodobý kontakt s nemocným však zpravidla nevede k nákaze. „K té je zapotřebí delší, doslova několikahodinový, kontakt s osobou, která vylučuje velké množství baktérií v hlenu z dýchacích cest,“ doplnila MUDr. Macková.

V České republice funguje systém dohledu nad TBC. Podobně jako u jiných monitorovaných infekčních nemocí, hlášené případy kontrolují příslušné Krajské hygienické stanice. Pozitivní vzorky na bakterie způsobující TBC dále vyšetřuje Národní referenční laboratoř pro mykobakterie SZÚ. Tím tak potvrdí nález a přesně definuje kmen, který onemocnění způsobil.