„Nemocný jsem občas býval, proto jsem svému stavu nejprve nevěnoval pozornost. Tentokrát ale kašel neustupoval, a tak jsem navštívil svou praktickou lékařku. Ta mi řekla, že mám pravděpodobně zánět průdušek a že musím být trpělivý, brát léky a že to postupně odezní,“ popsal začátky své nemoci jednatřicetiletý Jiří z Prahy.
Jeho stav se zhoršil až v létě. „Měl jsem záchvaty kašle, které nešlo zastavit. Vykašlával jsem hleny a několikrát jsem se málem pozvracel,“ uvedl Jiří. Podstoupil několik vyšetření kvůli podezření na onemocnění jícnu, to se ale nepotvrdilo. Až v nemocnici v Liberci se po bronchoskopii dozvěděl, že má tuberkulózu. Přiznal, že diagnóze nejprve nemohl uvěřit.
Z Liberce ho po týdnu převezli do pražské Thomayerovy nemocnice, kde se nachází specializované centrum pro léčbu tuberkulózy. „Na pokoji se mnou byli ještě dva pacienti. Ven jsme vycházeli jen na krátké procházky na uzavřený dvorek. Bylo to psychicky náročné. Chyběl mi osobní kontakt s manželkou i s dalšími členy rodiny. Nevěděl jsem, kdy se vrátím k normálnímu životu,“ popsal svůj měsíční pobyt v nemocnici Jiří.
Po měsíční péči v Thomayerově nemocnici ho lékaři propustili do domácí léčby, musel však zůstat v izolaci. Útočiště našel v menším domku, který patřil jeho rodičům, kde strávil další měsíc. „Rodina se o mě skvěle starala, maminka mi nosila jídlo, oba jsme vždy měli respirátor. Bylo to ale neskutečně dlouhé,“ přiblížil své zkušenosti s izolací. Dál užíval léky a ven mohl jen na kontroly na plicní ambulanci.
V listopadu loňského roku se mohl vrátit domů za svou manželkou. Tu ani nikoho dalšího ze svých blízkých nakonec nenakazil. Kde se bacilem nakazil, se ale zjistit nepodařilo. V lednu letošního roku se vrátil do práce, kde ho ale z pozice v kanceláři přesunuli do skladu. „Bohužel si teď nemohu vybírat. Jsem ale rád, že vůbec práci mám a že jsem zase zdravý. To je nejdůležitější,“ uzavírá svůj příběh smířlivě Jiří.
Tuberkulóza neustupuje
Případ Jiřího není ojedinělý. Případů tuberkulózy v Česku neubývá, čísla stagnují. Nárůst počtu nakažených zaznamenali plicní lékaři v roce 2023 a spojují ho zejména s počátkem ruské invaze na Ukrajinu, jak přibližuje vedoucí Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou z Fakultní nemocnice Bulovka Jiří Wallenfels.
„V loňském roce bylo podle předběžných údajů nahlášeno celkem 429 případů tuberkulózy všech forem a lokalizací. Když se podíváme na trend, sice došlo k určitému poklesu oproti roku 2024, kdy bylo hlášeno 455 případů, což je na první pohled příznivé, ale na druhou stranu čísla v podstatě stagnují na poměrně vysokých hodnotách,“ uvedl Wallenfels.
„Poprvé v historii tvoří cizinci více než polovinu všech hlášených případů – konkrétně 52,6 procenta. Důvodem, proč celková čísla neklesají, je právě geopolitická situace a migrace z oblastí s vysokým výskytem tuberkulózy,“ doplnil.
U české populace se počet nemocných snížil. Nejvíce nemocných v Česku pochází z Ukrajiny, Slovenska, Filipín nebo Rumunska. Nejvíce případů se koncentruje v Praze, vysoká čísla hlásí také Ústecký a Plzeňský kraj. Nejvyšší meziroční nárůst evidují v Jihočeském kraji. Na tuberkulózu loni zemřelo 15 lidí.
Nejlepší prevencí je rentgen, ne očkování
„U tuberkulózy neplatí to, co u chřipky – že když se nakazíte, hned onemocníte. Nákaza znamená, že máte v sobě latentní infekci, ale nejste nemocní. Nemoc propukne až při snížení imunity,“ vysvětluje předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP Vladimír Koblížek.
Nakažená je zhruba čtvrtina světové populace, nemoc však propukne jen u pěti až deseti procent z nich. U většiny nakažených se infekce nijak neprojevuje. Nejlepší prevencí podle Koblížka není očkování – to je účinné pouze u nejmenších dětí a riziko nákazy od rodičů je velmi nízké. Dospělá vakcína zatím neexistuje.
Důležitou prevencí je podle Koblížka rentgenové vyšetření plic. Plicním lékařům se loni podařilo prosadit povinné zdravotní prohlídky pro lidi ze zemí s vysokým výskytem nemoci. Týká se to například Ukrajiny, Rumunska nebo Ruska a podle Koblížka jde o nejlevnější způsob, jak nemocné odhalit.
„Prohlídky se však netýkají lidí, kteří zde pracují načerno nebo přijíždějí za jiným účelem. Trápí nás také agentury, které sem vozí na práci lidi z rozvojových zemí,“ varuje Koblížek. Do budoucna je podle něj důležité provádět krevní testy také u žadatelů o trvalý pobyt.
Léčba tuberkulózy může stát přes milion korun
Vedoucí lékařka Centra vysoce specializované péče o pacienty s multirezistentní tuberkulózou Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze Ivana Hricíková připomíná, že většina nakažených pochází ze sociálně slabších vrstev, což se projevuje například u lidí bez domova.
„Domů s léky a pokyny k izolaci můžeme pouštět jen ty, kteří mají domov, zázemí a jsou zodpovědní,“ říká pneumoložka.
Kromě běžné tuberkulózy vzrostl v Česku za rok 2025 i počet nakažených takzvanou multirezistentní formou, na kterou běžné léky nereagují.
„Těmto nemocným musíme nasadit kombinaci poměrně drahých léků. Léčba jednoho pacienta se pohybuje kolem milionu korun. Standardně léčíme většinu pacientů šest měsíců, někdy je ale potřeba léčbu prodloužit na devět až osmnáct měsíců, než se pacient infekce zbaví. Bohužel někteří z nich nejsou pojištění, a tak úhrada léčby dopadá na nás. Jsme totiž jediné místo, kde se lidé s rezistentní formou TBC léčí,“ popisuje situaci Hricíková.
Zdrojem nákazy je nemocný člověk, který vykašlává bacily způsobující TBC. „Pro nákazu je obvykle potřeba delší kontakt s nemocným a pobyt v uzavřených nevětraných prostorách,“ dodává Hricíková.
Mezi hlavní příznaky tuberkulózy patří kašel, vykašlávání krvavých hlenů a zadýchávání. Lékaři ale upozorňují, že některé projevy nelze snadno rozeznat a lze je zaměnit za jiné onemocnění.