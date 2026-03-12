Případů tuberkulózy v ČR neubývá. Nejvíce nemocných loni přišlo z ciziny

Autor:
  13:33
Jednatřicetiletý Jiří z Prahy začal zkraje loňského roku kašlat. Zpočátku tomu nevěnoval velkou pozornost, na nemoci byl zvyklý. Po čase ale kašel neustupoval a Jiří se rozhodl podstoupit vyšetření. Než se mu však dostalo správné péče, trvalo to téměř rok. Není jediný – počty nakažených tuberkulózou (TBC) v Česku neklesají. Předběžná data za rok 2025 evidují 429 nakažených, více než polovina z nich jsou cizinci. Informovali o tom plicní lékaři na čtvrteční tiskové konferenci.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: ČTK

Jednatřicetiletý Jiří, kterému se podařilo překonat tuberkulózu. Na fotce s...
Jednatřicetiletý Jiří, kterému se podařilo překonat tuberkulózu. Na fotce s...
Jednatřicetiletý Jiří, kterému se podařilo překonat tuberkulózu. Na fotce s...
Jednatřicetiletý Jiří, kterému se podařilo překonat tuberkulózu.
5 fotografií

„Nemocný jsem občas býval, proto jsem svému stavu nejprve nevěnoval pozornost. Tentokrát ale kašel neustupoval, a tak jsem navštívil svou praktickou lékařku. Ta mi řekla, že mám pravděpodobně zánět průdušek a že musím být trpělivý, brát léky a že to postupně odezní,“ popsal začátky své nemoci jednatřicetiletý Jiří z Prahy.

Jeho stav se zhoršil až v létě. „Měl jsem záchvaty kašle, které nešlo zastavit. Vykašlával jsem hleny a několikrát jsem se málem pozvracel,“ uvedl Jiří. Podstoupil několik vyšetření kvůli podezření na onemocnění jícnu, to se ale nepotvrdilo. Až v nemocnici v Liberci se po bronchoskopii dozvěděl, že má tuberkulózu. Přiznal, že diagnóze nejprve nemohl uvěřit.

Z Liberce ho po týdnu převezli do pražské Thomayerovy nemocnice, kde se nachází specializované centrum pro léčbu tuberkulózy. „Na pokoji se mnou byli ještě dva pacienti. Ven jsme vycházeli jen na krátké procházky na uzavřený dvorek. Bylo to psychicky náročné. Chyběl mi osobní kontakt s manželkou i s dalšími členy rodiny. Nevěděl jsem, kdy se vrátím k normálnímu životu,“ popsal svůj měsíční pobyt v nemocnici Jiří.

Nemoc, která zabíjela celé generace. Jak jsme na tom s tuberkulózou dnes?

Po měsíční péči v Thomayerově nemocnici ho lékaři propustili do domácí léčby, musel však zůstat v izolaci. Útočiště našel v menším domku, který patřil jeho rodičům, kde strávil další měsíc. „Rodina se o mě skvěle starala, maminka mi nosila jídlo, oba jsme vždy měli respirátor. Bylo to ale neskutečně dlouhé,“ přiblížil své zkušenosti s izolací. Dál užíval léky a ven mohl jen na kontroly na plicní ambulanci.

V listopadu loňského roku se mohl vrátit domů za svou manželkou. Tu ani nikoho dalšího ze svých blízkých nakonec nenakazil. Kde se bacilem nakazil, se ale zjistit nepodařilo. V lednu letošního roku se vrátil do práce, kde ho ale z pozice v kanceláři přesunuli do skladu. „Bohužel si teď nemohu vybírat. Jsem ale rád, že vůbec práci mám a že jsem zase zdravý. To je nejdůležitější,“ uzavírá svůj příběh smířlivě Jiří.

Tuberkulóza neustupuje

Případ Jiřího není ojedinělý. Případů tuberkulózy v Česku neubývá, čísla stagnují. Nárůst počtu nakažených zaznamenali plicní lékaři v roce 2023 a spojují ho zejména s počátkem ruské invaze na Ukrajinu, jak přibližuje vedoucí Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou z Fakultní nemocnice Bulovka Jiří Wallenfels.

„V loňském roce bylo podle předběžných údajů nahlášeno celkem 429 případů tuberkulózy všech forem a lokalizací. Když se podíváme na trend, sice došlo k určitému poklesu oproti roku 2024, kdy bylo hlášeno 455 případů, což je na první pohled příznivé, ale na druhou stranu čísla v podstatě stagnují na poměrně vysokých hodnotách,“ uvedl Wallenfels.

Policie zrušila pátrání po muži s infekční tuberkulózou, přihlásil se nemocnici

„Poprvé v historii tvoří cizinci více než polovinu všech hlášených případů – konkrétně 52,6 procenta. Důvodem, proč celková čísla neklesají, je právě geopolitická situace a migrace z oblastí s vysokým výskytem tuberkulózy,“ doplnil.

U české populace se počet nemocných snížil. Nejvíce nemocných v Česku pochází z Ukrajiny, Slovenska, Filipín nebo Rumunska. Nejvíce případů se koncentruje v Praze, vysoká čísla hlásí také Ústecký a Plzeňský kraj. Nejvyšší meziroční nárůst evidují v Jihočeském kraji. Na tuberkulózu loni zemřelo 15 lidí.

Nejlepší prevencí je rentgen, ne očkování

„U tuberkulózy neplatí to, co u chřipky – že když se nakazíte, hned onemocníte. Nákaza znamená, že máte v sobě latentní infekci, ale nejste nemocní. Nemoc propukne až při snížení imunity,“ vysvětluje předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP Vladimír Koblížek.

Nakažená je zhruba čtvrtina světové populace, nemoc však propukne jen u pěti až deseti procent z nich. U většiny nakažených se infekce nijak neprojevuje. Nejlepší prevencí podle Koblížka není očkování – to je účinné pouze u nejmenších dětí a riziko nákazy od rodičů je velmi nízké. Dospělá vakcína zatím neexistuje.

Tuberkulózu šíří v Praze hlavně cizinci a opilci. Léčí je na účet nemocnice

Důležitou prevencí je podle Koblížka rentgenové vyšetření plic. Plicním lékařům se loni podařilo prosadit povinné zdravotní prohlídky pro lidi ze zemí s vysokým výskytem nemoci. Týká se to například Ukrajiny, Rumunska nebo Ruska a podle Koblížka jde o nejlevnější způsob, jak nemocné odhalit.

„Prohlídky se však netýkají lidí, kteří zde pracují načerno nebo přijíždějí za jiným účelem. Trápí nás také agentury, které sem vozí na práci lidi z rozvojových zemí,“ varuje Koblížek. Do budoucna je podle něj důležité provádět krevní testy také u žadatelů o trvalý pobyt.

Léčba tuberkulózy může stát přes milion korun

Vedoucí lékařka Centra vysoce specializované péče o pacienty s multirezistentní tuberkulózou Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze Ivana Hricíková připomíná, že většina nakažených pochází ze sociálně slabších vrstev, což se projevuje například u lidí bez domova.

„Domů s léky a pokyny k izolaci můžeme pouštět jen ty, kteří mají domov, zázemí a jsou zodpovědní,“ říká pneumoložka.

Tuberkulóza ročně zabije dva miliony lidí. Začíná únavou, hubnutím a kašlem

Kromě běžné tuberkulózy vzrostl v Česku za rok 2025 i počet nakažených takzvanou multirezistentní formou, na kterou běžné léky nereagují.

„Těmto nemocným musíme nasadit kombinaci poměrně drahých léků. Léčba jednoho pacienta se pohybuje kolem milionu korun. Standardně léčíme většinu pacientů šest měsíců, někdy je ale potřeba léčbu prodloužit na devět až osmnáct měsíců, než se pacient infekce zbaví. Bohužel někteří z nich nejsou pojištění, a tak úhrada léčby dopadá na nás. Jsme totiž jediné místo, kde se lidé s rezistentní formou TBC léčí,“ popisuje situaci Hricíková.

Zdrojem nákazy je nemocný člověk, který vykašlává bacily způsobující TBC. „Pro nákazu je obvykle potřeba delší kontakt s nemocným a pobyt v uzavřených nevětraných prostorách,“ dodává Hricíková.

Mezi hlavní příznaky tuberkulózy patří kašel, vykašlávání krvavých hlenů a zadýchávání. Lékaři ale upozorňují, že některé projevy nelze snadno rozeznat a lze je zaměnit za jiné onemocnění.

Vstoupit do diskuse

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky

Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....

Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Išak Dar varoval Teherán, že v případě...

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...

Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi zveřejnilo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

Piráti silnici překročili rychlost o desítky kilometrů v hodině, hned přišli o papíry

Řidiči na Karlovarsku překročili rychlost o desítky kilometrů, přišli o papíry

Dopravní policisté z Karlovarska sebrali řidičské průkazy hned dvěma šoférům. První se na silnici první třídy kolem jejich radaru prohnal rychlostí téměř 120km/h, druhý na dálnici jel skoro...

12. března 2026  14:07

Miny, tankery a potápěči na ráně jako kachničky ve vaně. Proč je tak těžké bránit Hormuz

Premium
Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je...

Írán se snaží zaminovat Hormuzský průliv a to je snad horší, než kdyby zase vyslal komando zabít Donalda Trumpa. Takže v tamních vodách vypukla námořní bitva a ke dnu šla jedna minonoska za druhou....

12. března 2026

Babiš bude čelit interpelacím na ceny pohonných hmot i na závazky v NATO

Přímý přenos
Premiér Andrej Babiš ve Sněmovně (3. března 2026)

Premiéra Andreje Babiše se poslanci při interpelacích chtějí ptát na ceny pohonných hmot a na postup vlády, ale i na to, jak chce Česká republika s jeho vládou plnit závazky v Severoatlantické...

12. března 2026  13:55

Dlouhou cestu si řidič kamionu krátil pitím rumu. Zvládl dvě lahve, sotva mluvil

Řidič kamionu vypil dvě lahve rumu. Ztěžka mluvil, ale když ho policisté...

Na nebezpečné chování kamionu upozornili policisty řidiči, kteří se s ním potkali na silnici mezi Jindřichovým Hradcem a Pelhřimovem. Když ho hlídka zastavila, šofér sotva mluvil a stál na nohou. Pak...

12. března 2026  13:44

Svit kytaristy Queen. V Česku bude k vidění zvířetníkové světlo i Venuše

Zvířetníkové světlo je pás podobný mléčné dráze, je však méně jasné. Způsobuje...

Zvířetníkové světlo, o jehož popis se významně zasadil sir Brian May, astrofyzik a kytarista z britské rockové skupiny Queen, bude až do 20. března ke spatření také na české obloze. Za dobré...

12. března 2026  13:41

Bezohledné, stěžuje si Moskva na údery Kyjeva na energetickou infrastrukturu

Ukrajinci zasáhli ropnou stanici Tichoretckaja v Rusku.

Nové útoky Ukrajiny na kompresorovou stanici, která dodává plyn plynovodu TurkStream, jsou naprosto bezohledné. Ve čtvrtek to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Předtím byly hlášeny další útoky...

12. března 2026  13:34

Případů tuberkulózy v ČR neubývá. Nejvíce nemocných loni přišlo z ciziny

Ilustrační snímek

Jednatřicetiletý Jiří z Prahy začal zkraje loňského roku kašlat. Zpočátku tomu nevěnoval velkou pozornost, na nemoci byl zvyklý. Po čase ale kašel neustupoval a Jiří se rozhodl podstoupit vyšetření....

12. března 2026  13:33

Strážníci v Praze objevili stan, kde několik měsíců žily zanedbané malé děti

V provizorním stanu u vojenského letiště v Praze-Kbelích žili partneři s malými...

Neobvyklou situaci řešili tento týden strážníci při noční obchůzce v pražských Kbelích. Mezi křovisky nedaleko vojenského letiště objevili v provizorním stanu ženu a muže, s nimiž spaly dvě malé...

12. března 2026  13:25

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl na střechu. Na místě je policie

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu.

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu. Na místě jsou policisté, kteří s ním vyjednávají. Uzavřená je i nejbližší...

12. března 2026  13:25

Bezohledný a bezcitný. Manipulátor zotročovaným dívkám zničil život, řekl soud

Obžalovaný Roman M. u Vrchního soudu v Praze (12. března 2026)

Roman M. z Karlových Varů si odpyká deset let vězení za dlouhodobé znásilňování, týrání a vydírání tří dívek, s nimiž se postupně seznámil přes internet. Trest mu dnes pravomocně potvrdil pražský...

12. března 2026  13:19

Pavel je na návštěvě Litvy. Jednal o obraně, prohlédne si památník padlých

Prezident České republiky Petr Pavel se setkal s litevským prezidentem...

Litevský prezident Gitanas Nauséda s manželkou Dianou přivítali ve čtvrtek dopoledne v prezidentském paláci ve Vilniusu českého prezidenta Petra Pavla s chotí Evou. Český prezidentský pár tak zahájil...

12. března 2026,  aktualizováno  12:53

RECENZE: Zdolat tu horu. Gorillaz vás na novince vezmou na dobrodružnou cestu

Kapela Gorillaz živě

Virtuální kapela Gorillaz, jejímiž mozky jsou Damon Albarn, frontman kapely Blur, a výtvarník Jamie Hewlett, se před časem vydala do Indie nalézt inspiraci k natočení nového alba. Výsledkem je...

12. března 2026  12:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.