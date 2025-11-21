Zahraniční agentury v noci na pátek zveřejnily 28 bodů amerického návrhu na ukončení války na Ukrajině. Podle médií se na jeho vypracování podíleli zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Ukrajinu Steve Witkoff a ruský vyslanec Kirill Dmitrijev.
Fiala sdělil, že Česko podporuje americké úsilí o ukončení ruské agrese. „O budoucnosti brutálně napadené Ukrajiny však nelze rozhodovat bez jejího souhlasu,“ dodal.
„O míru na Ukrajině se nesmí jednat bez Ukrajiny. V Česku velmi dobře víme, co znamená ‚o nás bez nás‘. Mnichovská dohoda obětovala cizí území a nejenže válce nezabránila, ale naopak k ní otevřela cestu. Před ‚Mnichovem 2.0‘ jsem vždy varoval a budu varovat i nadále,“ uvedl končící šéf české diplomacie.
Návrh počítá mimo jiné s uznáním ukrajinského poloostrova Krymu a východoukrajinských oblastí Doněcké a Luhanské za ruské, stejně jako těch částí Chersonské a Záporožské oblasti, které nyní Rusko okupuje. Plán by v případě schválení navíc zabránil nejen vstupu Ukrajiny do NATO, ale i rozšiřování Severoatlantické aliance v budoucnu o další země.
Ukrajinská strana při jednání o amerických návrzích pro ukončení války s Ruskem od dalších stran očekává, že budou respektovat její pozice, řekl dnes podle agentury Reuters šéf ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov.
Že o Ukrajině nelze rozhodovat bez Ukrajiny, uvedla také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Německý kancléř Friedrich Merz si dnes kvůli plánu bude telefonovat s představiteli spojeneckých zemí včetně Ukrajiny.