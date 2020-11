Měl by to vzdát a nebýt trapný, hodnotí Trumpa prezident Zeman

10:51 , aktualizováno 11:10

Podle českého prezidenta Miloše Zemana by měl bývalý šéf Bílého domu Donald Trump uznat porážku a nechat prostor v úřadu Bidenovi, který v prezidentských volbách v USA zvítězil. „Bylo by rozumnější to vzdát, nebýt trapný a umožnit novému prezidentovi ujmout se funkce,“ řekl Zeman na adresu Trumpa v rozhovoru pro Parlamentní listy.