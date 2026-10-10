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Krok, který se může vymstít. Čeští politici odsoudili Trumpovu dohodu s Ruskem

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  13:26
Předseda STAN Vít Rakušan před mimořádnou schůzí o nedůvěře vládě. (29. září...

Předseda STAN Vít Rakušan před mimořádnou schůzí o nedůvěře vládě. (29. září 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Americký prezident Donald Trump šokoval transatlantické partnery, když oficiálně oznámil dohodu s vládcem Kremlu Vladimirem Putinem o okamžitém uvolnění ruské nafty pro americký a globální trh. Čeští politici ve svých komentářích pro redakci iDNES.cz dohodu odsoudili. „Ustupovat tímhle způsobem diktátorovi je vždycky kontraproduktivní,“ řekl například předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil, že Rusko dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty. Další dodávky mají podle něj následovat v příštích měsících. Dohodu sjednal při telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a očekává, že přispěje k poklesu cen pohonných hmot.

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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naopak varoval, že zmírnění sankcí bez jasné dohody o deeskalaci je projevem slabosti a může Rusku umožnit pokračovat v útocích. Podle agentury AP se Trump snaží vysoké ceny pohonných hmot řešit také v souvislosti s listopadovými volbami v USA. K nastalému dění se již vyjádřili mnozí čeští politici.

Zpochybnění sankcí proti Rusku

„Pokládám to za špatný krok. Jde o reálné zpochybnění sankcí proti Putinovu agresivnímu Rusku,“ uvedl pro redakci iDNES.cz předseda ODS Martin Kupka. Předpokládané pozitivní dopady na světové ceny ropy se podle něj vůbec nemusí dostavit.

„Moc bych si přál, aby v pozadí byl zároveň závazek Ruska ustoupit od každodenních brutálních útoků na Ukrajinu a ukončit válku. O tom se ale bohužel žádné zprávy nezmiňují,“ dodal Kupka.

„Ustupovat tímhle způsobem diktátorovi je vždycky kontraproduktivní. Ve výsledku se může takový krok vymstít jak USA, tak celému západnímu světu,“ sdělil pro iDNES.cz předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Ministr zahraničí Petr Macinka se k dohodě rovněž vyjádřil. „Možný pokus Donalda Trumpa využít hospodářskou spolupráci jako pozitivní motivaci pro Moskvu, namísto aby spoléhal výhradně na sankce, je pro mnohé jistě překvapivý, zatímco ostrá reakce Kyjeva je pochopitelná,“ napsal redakci.

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Macinka zároveň vyjádřil naději, že pokud chce Rusko prodávat naftu, bude ochotné také jednat o míru. Zatím však podle něj není jasné, zda Moskva v rámci dohody nabídla konkrétní ústupky.

Okomentoval rovněž nedávná slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle něhož se blíží konec války na Ukrajině. Taková prohlášení podle Macinky mohou vzbuzovat naději. Otázek však stále zůstává více než odpovědí. Ministr zároveň neočekává, že by dohoda výrazně ovlivnila ceny pohonných hmot na českém trhu.

K tématu promluvil i bývalý předseda vlády Petr Fiala na síti X, kde kritizuje Trumpovu dohodu s Putinem jako předvolební tah, který podle něj nepovede k dlouhodobému snížení cen nafty. Varuje, že oslabení sankcí a omezení podpory Ukrajiny posílí Rusko a další autoritářské režimy a oslabí pozici Spojených států i celého svobodného světa.

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