Čeština, Macinka i Babiš aneb jak Trump vzpomínal. Velvyslance přijal v Bílém domě

Předání pověřovacích listin do rukou prezidenta Spojených států je pro každého diplomata ve Spojených státech zásadní moment. Jak celá akce v Bílém domě probíhala?
Jde v zásadě o ceremoniální záležitost, která završuje celý proces uvedení velvyslance do funkce. Po příjezdu do USA nejprve předáte kopie listin šéfce protokolu, což vám umožní jednat s úřady, ale nesmíte se účastnit akcí za přítomnosti prezidenta, viceprezidenta nebo členů vlády. Plnohodnotným velvyslancem se stáváte až po předání originálů přímo do rukou prezidenta.
Říkal, že má naši zemi i nás Čechy rád. Připomněl také, že jeho děti z prvního manželství mluví česky.