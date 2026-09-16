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Čeština, Macinka i Babiš aneb jak Trump vzpomínal. Velvyslance přijal v Bílém domě

Tomáš Ratner
Exkluzivně   18:32

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Na Pražském hradě prezident Petr Pavel přijal vedoucí českých zastupitelských úřadů v zahraničí. Na snímku Jakub Kulhánek. (25. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Česko má ve Washingtonu plnohodnotného velvyslance. Jakub Kulhánek v úterý v Bílém domě předal pověřovací listiny Donaldu Trumpovi. V rozhovoru pro iDNES Premium prozradil, jak návštěva probíhala. Americký prezident vzpomínal na češtinu ve své rodině i české politiky. Z Oválné pracovny si Kulhánek odnesl i dárky.

Předání pověřovacích listin do rukou prezidenta Spojených států je pro každého diplomata ve Spojených státech zásadní moment. Jak celá akce v Bílém domě probíhala?
Jde v zásadě o ceremoniální záležitost, která završuje celý proces uvedení velvyslance do funkce. Po příjezdu do USA nejprve předáte kopie listin šéfce protokolu, což vám umožní jednat s úřady, ale nesmíte se účastnit akcí za přítomnosti prezidenta, viceprezidenta nebo členů vlády. Plnohodnotným velvyslancem se stáváte až po předání originálů přímo do rukou prezidenta.

Říkal, že má naši zemi i nás Čechy rád. Připomněl také, že jeho děti z prvního manželství mluví česky.

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