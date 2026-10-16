Trumpova dohoda o naftě s Putinem škodí Evropě, dělá to kvůli volbám, míní Babiš

„Tak samozřejmě Donald Trump má volby. Takže vlastně to, co teď říká nebo dělá, dělá kvůli volbám,“ uvedl Babiš. Trumpa zároveň označil za nejsilnějšího spojence a zdůraznil, že bez Spojených států by NATO nebylo NATO. Dodal ale, že to neznamená, že bude nadšený ze všeho, co americký prezident řekne.
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Trump nás dohodou s Putinem podrazil, prohlásil Babiš
„Já si myslím, že všichni chceme mír. Neříkám, že mír znamená akceptovat nějaké ruské představy, ale faktem je, že válka trvá, že Evropa je mimo a že (americký prezident Donald) Trump tím, že udělal ten byznys s (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem nás podrazil a musíme něco udělat,“ řekl český premiér novinářům v Bruselu již dnes ráno.
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Čeští politici většinově odsoudili Trumpovu dohodu s Ruskem. SPD ji chápe
Trump minulý týden oznámil dohodu o dodávkách více než 300 000 tun ruské nafty na americký a světový trh, přičemž v dalších měsících mají následovat další dodávky. Rozhodnutí vyvolalo kritiku ze strany Ukrajiny i dalších evropských zemí.
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10. října 2026