„Spojené státy budou po zvolení Trumpa od Evropy, a tedy i od nás nepochybně vyžadovat mnohem větší a rychlejší převzetí odpovědnosti za zajišťování vlastní obrany. Znamenat to bude zejména nutnost významného navýšení výdajů na obranu. Do budoucna si pouze se dvěma procenty HDP (v nynějším navrženém rozpočtu je to 160 miliard korun) na obranné výdaje nevystačíme,“ připustila ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Na rozdíl od naprosté většiny Američanů Donald Trump ví, kde jsme.