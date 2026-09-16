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Trpíme krutými bolestmi, popisují pacienti. Pásových oparů rekordně přibylo

Ivana Lesková

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ilustrační snímek - pásový opar | foto: Shutterstock

Neznají den bez bolesti. Někdy je silná, jindy poleví, ale přetrvává roky a snadná pomoc není. Může za to virus, který v dětství způsobí plané neštovice, pak desítky let tiše přežívá v těle do doby, než se opět probudí a vyvolá pásový opar. Čechů s touto infekcí letos extrémně přibývá. Většina překoná nemoc bez následků, ale desetinu až pětinu mučí záchvaty krutých bolestí z poškozených nervů.

Jako horká žehlička na kůži

„Bolest je trvalá. Někdy snesitelná, jindy šílená. Dá se těžko popsat. Přirovnal bych ji k pocitu, že mi někdo na kůži přikládá různě horkou žehličku,“ líčí následky pásového oparu pětasedmdesátiletý Robert Winkler z Velkých Hoštic na Opavsku.

Jeden muž přišel s tak nateklým víčkem, že neviděl a vypadal jako kyklop – to je příznak postižení oční větve trojklanného nervu, kdy hrozí trvalé poškození zraku.

Lenka Petroušováprimářka infekční kliniky Fakultní nemocnice Ostrava

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