Troubky vyhlížely potopu z hospody. Byl stres, tak se šlo na pivo, říká místní

„Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. Před čtyřma hodinama jich bylo jedenáct,“ počítá schody vedoucí do koryta Malé Bečvy obyvatel Troubek Jan Zatloukal.

Bydlí v obci, která se stala symbolem povodní v roce 1997. Tehdy je povodeň srovnala se zemí. Sto padesát domů strhla okamžitě, dalších dvě stě pak museli lidé zbourat a devět obyvatel zemřelo. Teď voda v okolí stoupá znovu, hrozí protržení hrází rybníků v okolí a úřady se snaží lidi z obce evakuovat, protože by nemuseli pak mít čas ze svých domů utéct.

Ti odmítají a věří, že tak ničivá tragédie, jaká postihla obec v červenci před sedmadvaceti lety, kdy do obce v jedenáct hodin večer vlétla povodňová vlna, nepřijde. Podle informací radnice z dvou tisíc obyvatel evakuaci zcela odmítlo 805 lidí. Další nereagovali, nebo odešli bez asistence, jen 30 lidí využilo obecních služeb.

Jsou tři hodiny ráno, u mostu přes Malou Bečvu, která teče okolo Troubek směrem na Kroměříž, se střídají lidé. Chodí se dívat, jak voda stoupá. Podél břehu stojí obří vaky s pískem, provizorní protipovodňová hráz. „Tehdy to nikdo nečekal. Všechno bylo v pohodě, jezdili jsme se dívat na rybníky, strašně pršelo. Přišlo to z ničeho nic, pak přišli kolchozníci, jeli přes hráz rybníka a začínala ubíhat, až se protrhla. Najednou byla celá vesnice pod vodou, padaly domy, lidi evakuovali vrtulníky ze střech,“ popisuje Zatloukal.

Stejně jako další v obci zůstal. „Nebude to tak děsivé, ale samozřejmě staří lidé a ti, kteří se hůře pohybují, odešli. My jsme přeparkovali auta a šli do hospody. A čekáme,“ přiznává.

I když se tváří, že je v klidu, jedna věc ho překvapuje. A zároveň děsí. Byl se podívat pár kilometrů odsud na soutoku Bečvy a Moravy. „Je tam hrozně myší, opravdu hrozně. Jako kdyby to cítily,“ kroutí hlavou.

Ke korytu přichází mezitím další z obyvatel. Obě předchozí povodně, tedy v roce 1997 i v roce 2010, kdy je voda vyplavila znovu, pamatuje. Stejně jako mnozí přišel při první největší o dům. „Domy byly z vepřovic (cihly z nepálené hlíny, pozn. red.) a šly k zemi jak nic. Teď už jsou tu zděné domy,“ ukazuje.

„Všichni víme, že by to zaplavilo celou vesnici, nejhůře spodní část, kde bylo tehdy nejvíce zničených domů. Nikdo to tu nenese dobře, ale odjelo tak jen dvacet, třicet lidí. Jinak jsme přestěhovali věci do pater a všichni zůstali,“ popisuje.

Je to zvláštní čekání. Stejně jako před čtyřiadvaceti lety, kdy se vesnice připravovala na místní hody a přijeli kolotočáři. „Kdyby mi někdo tehdy řekl, že Troubky budou, jak když je projel buldozer, nevěřil bych. Bojíme se stále, ale zůstáváme hlavně proto, že si všichni říkáme, že takovou tragédii podruhé zažít nemůžeme, že to opravdu nemůže už být tak děsivé,“ doplňuje. Jen málokteré domy mají ve dveřích pytle s pískem.

Starosta Martin Frgal ví, že prognóza pro obec není dobrá. „Vypadá to tak, že na limnigrafu v Dluhonicích bude dosaženo skoro 700 metrů krychlových, což pravděpodobně doteče i do Troubek a voda se vylije. Uvidíme, kde se to případně zastaví. Obava panuje od Bečvy, od Moravy má být dotok pozdější,“ řekl starosta. Řeka ale nakonec vystoupala o něco níž, než se očekávalo.

„Dá se to.“ Občané Troubek si opevnili domy

Obyvatele Troubek varoval i starosta Přerova Petr Vrána. „Podle mých informací Bečva už totiž kulminovala na jiných místech a tak se to brzy dostane i do Přerova a i do Troubek,“ uvedl Vrána v nočním vysílání České televize. Bečva v Troubkách kulminovala podle hydrologické předpovědi okolo druhé až třetí hodiny ráno.

Přízemí domu v neděli narychlo zabezpečoval například Martin Štolc. Šestičlenná rodina včetně tří malých dětí se však stěhovat odmítla. „Já jsem to už zažil jednou v roce 2010, budeme bydlet v patře jako tehdy. To jsme tam byli týden a půl. Dá se to zvládnout, jde hlavně o psychiku. Máme tady zvířata i dobytek, opustit to nemůžeme, ale zabezpečujeme to, část jsme vynesli do prvního patra,“ řekl muž. Poslední povodně přišly podle rodiny nad ránem, tehdy dům zatopily do výšky 1,2 metru.

Sousedka, čtyřicetiletá Jana, naopak z ulice Loučka narychlo odjížděla. Kolem sedmé večerní nakládala auto. „Odjíždím s dětmi, manžel zůstává. Evakuační autobus nevyužijeme, jedem k příbuzným. Rozhodnutí víceméně padlo hned,“ uvedla žena.