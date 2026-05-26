Tropy prohlubují sucho, které už škodí. Zaprší, ale až příští týden. Tedy možná

Po třech dnech květnových rekordů, kdy teploty překonávaly tropické třicítky, slibují meteorologové mírné ochlazení. Nadále ale bude platit výstraha před nebezpečím požárů. Pro některé části země, například Prahu, části středních Čech a jižní Moravu, i výstraha před vysokými teplotami. Ve středu se ochladí hlavně na severu Čech a ve čtvrtek pak i na zbytku území.
Ve středu očekávají meteorologové nejvyšší teploty 26 až 31 °C, na jihu Moravy až 33, na severu Čech kolem 24 stupňů. Ve čtvrtek se ochladí, přeháněk však bude stále málo, a tak se bude prohlubovat sucho a zvyšovat nebezpečí vzniku požárů. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.
Od pátku by měly teploty opět stoupat na letní hodnoty nad 25 °C a výhled na příští týden počítá s tím, že se do Česka opět vrátí tropické třicítky.
„Zpočátku příštího týdne by mohlo být více oblačnosti a snad i nějaké srážky. Jejich množství si ještě budeme upřesňovat, tam panuje zatím nejistota,“ říká meteorolog ČHMÚ Martina Pecha.
Sucho je všude, déšť v nedohlednu
Žhavá nejsou jen rekordní čísla, ale i problémy se suchem. „Poprvé jsem vyčerpal studnu už v květnu,“ popisuje problémy s vodou Radek Chmel z Dobříšska. Podobné zkušenosti mají lidé i jinde. Nejvíce vody chybí kvůli zimě bez srážek ve studnách a mělkých vrtech právě v českých krajích, mimořádně podnormální je i vydatnost pramenů. V polovině května sice přišel potřebný déšť, ale sucho se rychle vrátilo a situace se zhoršuje každým dnem.
|
Kdy poleví vedro? Nad Evropou vznikl zvláštní jev, který brání ochlazení
„Mám radost, že začínají zrát jahody, ale aby měly nějakou chuť, musíme je pořád zalévat, protože půda je vysušená až do hloubky,“ popisuje zahrádkář Michal z pražského Žižkova. Jinde už jahody uzrály před několika dny a některé farmy začaly oblíbené samosběry.
Třicítky a bez deště
Tento týden změnu nepřinese. Významnější srážky meteorologové nečekají a na drtivé části území podle nich nespadne nic. Teploty vzduchu mají být vysoké a stoupat i nad 30 stupňů.
„Sucho už se projevuje, výrazněji klesají hladiny vodních toků, již více než 80 profilů dnes hlásí stav sucha, podzemní vody jsou výrazně podprůměrné a znovu se prohlubuje také půdní sucho,“ uvedl Martin Pecha z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
|
Meteorologové po kritice změnili barevnou škálu teplot. A upraví i systém výstrah
Nejméně příznivá situace má být ve středních Čechách. „Ke konci týdne bude voda v půdě chybět prakticky na celém území Česka. Na 60 % území bude dokonce odchylka od obvyklého stavu výrazná až extrémní,“ popisuje server Intersucho.
Sucho přitom podle zemědělců neznamená jen pomalejší růst plodin. Rostliny jsou oslabené a náchylnější k poškození škůdci i mrazy, které před několika dny udeřily. „Ovocnáři odhadují škody ve výši jedné až 1,5 miliardy korun v důsledku dubnových nočních mrazů, které zasáhly kvetoucí stromy,“ popisuje šéf Agrární komory Jan Doležal. Rostliny se podle něj kvůli suchu nevyvíjejí tak, jak by bylo potřeba. „To se může výrazně projevit na výnosech i celkové letošní úrodě,“ varuje. Nedostatek vody se podle něj stává chronickým problémem.
|
V Česku je největší sucho za 65 let. Hrozí neúroda a požáry
Suchem je v Česku postiženo už tři čtvrtě lesů, 40 procent až extrémně a sucho omezuje růst stromů.
“Alespoň k přechodnému zlepšení situace může dojít až příští týden, spadne více než jen několik milimetrů srážek,“ odhaduje Pecha. Předpověď ohledně množství a místa srážek bude ČHMÚ ještě upřesňovat.
Sucho je ve velké části Evropy
Sucho není problémem jen v Česku. Výrazně budou zasaženy podle Intersucha i západní část Ukrajiny, východní část Polska, Slovensko, Rakousko a jižní část Německa. Může za to zvláštní jev, který meteorologové nazývají heat dome, který bývá překládán překládá jako tepelná kupole či dóm. Horký vzduch se nad územím hromadí jako pod poklicí a brání přílivu studenější fronty a oblačnosti. Očekávané teploty v části Evropy díky tomu budou o 10 až 15 stupňů nad dlouhodobým průměrem pro konec května.
Sucho trápí i alergiky, pylový semafor nyní ukazuje mimořádnou zátěž. „Z pylových alergenů dokvétají smrk a borovice, hlavním alergenem je aktuálně pyl trav a obilovin. Dále kvetou ořešáky a bez černý,“ uvádí ČHMÚ. Mimořádná je také aktivita klíšťat na celém území.