V úterý bude počasí v Česku ještě ovlivňovat příliv chladnějšího vzduchu od severozápadu. Změna přijde ve druhé polovině týdne, kdy se nad Alpami vytvoří tlaková výše.
„Od středy nás ovlivní tlaková výše nad Alpami, po jejíž zadní straně k nám bude proudit postupně až velmi teplý vzduch od jihu,“ uvedli meteorologové.
Nejteplejší dny by měly přijít během víkendu. V sobotu i v neděli se očekávají tropické teploty a maxima mohou podle předpovědí dosáhnout až 35 °C.
Horko navíc umocní vyšší vlhkost vzduchu. „Dle modelů také očekáváme, že v přízemní vrstvě se bude místy nacházet dost vlhký vzduch, což bude způsobovat i pocit dusna,“ uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu.
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Bouřky se budou tvořit hlavně nad horami
Právě kombinace vysokých teplot a vlhkosti vytváří podmínky pro vznik bouřek. Meteorologové však upozorňují, že situace o víkendu nebude typická pro rozsáhlé bouřkové systémy spojené se studenou frontou.
Nad Českem bude tlaková výše a slabé proudění vzduchu. „V takových situacích bouřky vznikají velmi často na horách. Nezřídka už kolem poledních hodin a během odpoledne se mohou dostat i mimo horské polohy. Plošně ale bouřek nebývá za takových situací mnoho,“ komentovali meteorologové.
Zároveň neočekávají vznik silně organizovaných bouřkových systémů ani takzvaných supercel. Důvodem je slabé proudění ve vyšších vrstvách atmosféry a malý střih větru, tedy rozdíl mezi směrem a rychlostí větru u země a ve vyšších hladinách.
Rizikem mohou být přívalové srážky
Ani méně organizované bouřky ale nemusí být bez rizika. Kvůli slabému proudění se totiž mohou pohybovat jen velmi pomalu: „I málo organizované bouřky ale mohou být nebezpečné. Malý pohyb bouřek může zvyšovat hlavně riziko lokálních přívalových povodní.“
Pokud se bouřka vytvoří nad jedním místem a bude se pohybovat jen minimálně, může během krátké doby spadnout velké množství srážek.
Meteorologové sledují také hodnotu CAPE, která vyjadřuje množství energie dostupné v atmosféře pro vznik bouřek. Pro nedělní odpoledne modely naznačují hodnoty kolem 2500 J/kg.
Takové hodnoty už odborníci považují za vysoké. Samy o sobě ale ještě neznamenají, že bouřky skutečně vzniknou: „Vysoké hodnoty CAPE ale nezvyšují šanci, že se bouřky vytvoří, je to jen jedna z ingrediencí.“
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Začátkem příštího týdne se situace změní
Vývoj počasí by se mohl změnit už na začátku příštího týdne. K Česku se totiž začne přibližovat studená fronta, která může podmínky pro vznik bouřek výrazně zhoršit.
„Střih větru se bude zvyšovat a pokud bude dostupné energie i nadále hodně, můžeme očekávat bouřky s potenciálně nebezpečnějšími projevy,“ komentovali meteorologové.