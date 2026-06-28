Česko zažilo další tropickou noc. Někde teplota neklesla ani pod 25 stupňů

„V průběhu noci se na některých místech rozfoukal vítr, který zastavil ochlazování, a ve výběžcích na severu (např. Frýdlantský, Javornický) a v některých vyšších polohách dokonce zapříčinil vzestup teplot. Zejména vlivem působení kombinace velmi teplé vzduchové hmoty a větru tak zůstala teplota na stanici Seč po většinu noci celou noc nad 27 stupni Celsia, což je prozatím druhá nejteplejší noc v historii měření na českém území,“ uvedli meteorologové.
Podle předpovědi je více než pravděpodobné, že noc na pondělí bude ještě teplejší. Předpokládané minimální teploty se budou podle ČHMÚ pohybovat nejčastěji mezi 24 a 19 stupni, na některých místech však stejně jako dnes zůstanou vyšší.
Česko má po sobotě nový absolutní teplotní rekord. Čtrnáct let staré maximum překonaly Doksany na Litoměřicku, kde bylo podle ČHMÚ 40,9 stupně. V případě oficiálního potvrzení by to bylo o pět desetin více než předchozí rekord ze středočeských Dobřichovic.
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Rekord padl. V Doksanech na Litoměřicku naměřili 40,9 stupně
V neděli budou nejvyšší teploty mezi 35 a 40 stupni Celsia, na horách kolem 32 stupňů. Výjimečně budou vystupovat až k 41 stupňům, zejména v dolním Polabí a Poohří, uvádí předpověď ČHMÚ. Není proto vyloučeno, že se absolutní teplotní rekord bude opět přepisovat. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přeháňky nebo bouřky, v Krušných horách bude jejich výskyt četnější.