Teplé noci se očekávají i na neděli a pondělí, uvedl v sobotu ráno na sociálních sítích Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Česko v posledních dnech zažívá vlnu veder, v sobotu se očekává překonání absolutního českého rekordu 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012.
Podle statistik bylo historicky nejtepleji v noci 8. srpna 2013 v Bystřici pod Hostýnem, kde neklesla teplota pod 27,2 stupně Celsia. Meteorologové nevyloučili, že by tento rekord mohl být v noci na pondělí překonán.
„V přílivu velmi teplého vzduchu od jihozápadu každou nocí přibývá míst, kde teplota neklesne během noci pod 20 stupňů Celsia a vyskytne se takzvaná tropická noc. Dnes ráno tyto podmínky byly splněny přibližně na 20 procentech současně měřicích stanic ČHMÚ. Tropické noci se vyskytly napříč celým územím státu v nížinách, ve vyšších a výjimečně i horských polohách, ve velkých městech a téměř ve všech krajích,“ uvedli meteorologové.
V noci na neděli by se průměr minimálních teplot měl pohybovat mezi 23 až 18 stupni Celsia. S ohledem na zesilující jižní vítr na Moravě meteorologové nevylučují, že se teplota během noci udrží na některých místech, zejména na Javornicku, i nad 25 stupni Celsia. Četnost míst s tropickou nocí nocí v Česku bude vrcholit v pondělí, kdy oblohu již částečně pokryje oblačnost přibližující se studené fronty.
„Předpokládáme, že se teploty v noci budou pohybovat nejčastěji v intervalu 24 až 19 stupňů Celsia a za souhry více podmínek může být ohrožen již zmíněný teplotní rekord z Bystřice pod Hostýnem,“ doplnili.