Po úvodním bloku k průmyslu, financím a obraně čeká v úterý strany chystající novou vládu debata o zdravotnictví, agendě ministerstva práce a sociálních věcí a sportu. Středu věnují školství, dopravě a kapitole ministerstva vnitra. Čtvrtek vyčlenili na spravedlnost, životní prostředí a místní rozvoj. V pátek jednání uzavřou debatou o kultuře a plánech pro českou diplomacii.
O programu vznikající trojkoalice budou jednat za ANO Karel Havlíček s Alenou Schillerovou, za Motoristy Petr Macinka s Borisem Šťastným a za SPD Tomio Okamura s Radimem Fialou. Lídr hnutí ANO Andrej Babiš si vzal na celý týden dovolenou. Hlavní vyjednavači, kteří budou u debat stále, zatím dle vyjádření nemají uzavřen soupis jmen odborníků, kteří je doplní.
Koalice zastaví růst odvodů OSVČ, zlevní elektřinu a odmítne emisní povolenky
Boris Šťastný minulý týden uvedl, že experty, kteří se u jednání objeví, nelze automaticky brát jako kandidáty strany na ministry daných kapitol. Připomenul, že personální otázky chce Babiš řešit až po programové dohodě. Programové prohlášení a návrh obsazení jednotlivých ministerstev by chtělo hnutí ANO prezidentovi předložit v polovině listopadu.
Konec růstu odvodů OSVČ i levnější elektřina
Na středeční schůzce minulý týden se lídři ANO, SPD a Motoristů domluvili, že do nedělního dopoledne si pošlou programové priority, o nichž pak budou v příštím týdnu jednat. Shodli se na prioritách, jako je snížení ceny energií, zrušení plánovaného růstu sociálních odvodů podnikatelů či zrychlení stavebního řízení.
Prvním, co chce vznikající koalice změnit, jsou sociální odvody pro živnostníky. Schillerová řekla, že se na tom shodují všechny tři subjekty. Protože změna by měla platit od ledna, strany ji předloží formou poslaneckého návrhu. Pokud by návrh nestihl projít legislativním procesem, bude obsahovat zpětnou účinnost k začátku ledna. Živnostníci by tak podle Schillerové měli ušetřit minimálně 1715 korun měsíčně.
Podle Okamury strany na prvním jednání minulý týden projednávaly také zlevnění energií cestou snížení poplatků za obnovitelné zdroje, odmítnutí emisních povolenek pro domácnosti, zkrácení doby stavebního řízení či posílení příjmů zdravotních pojišťoven.
Motoristé chtějí trvalou výjimku pro přijetí eura
„Nepřipadá v úvahu jakákoli diskuse o vystoupení z EU nebo z NATO. A to i ve smyslu referenda. Toto je akceptováno našimi potenciálními koaličními partnery,“ řekl minulý týden na Chodově po jednání s Motoristy Havlíček.
Okamura uvedl, že při zvažování priorit se SPD přiklonila k tomu, že chce vyměnit vládu Petra Fialy. A že to má přednost před prosazením referenda o EU a NATO. Na čem se ANO, SPD a Motoristé sobě při jednání o vládě, které bude probíhat v příštích týdnech, zřejmě hladce shodnou, je odmítnutí eura místo koruny.
„Velký problém.“ Babiš narazil u Motoristů, nelíbí se jim vyšší schodek rozpočtu
Jakoukoli případnou podporu příští vládě Motoristé přitom podmiňují tím, že součástí programového prohlášení bude závazek okamžitě zahájit formální proces směřující k vyjednání si trvalé výjimky z povinnosti přijmout euro.
Koalice vznikající po nedávných sněmovních volbách by měla mít 108 hlasů z 200 poslanců.