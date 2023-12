Odboráři se poprvé od stávky sejdou s vládou. Budou řešit i zdravotnictví

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Členové kabinetu a odboráři se sejdou u jednacího stolu poprvé od odborářských protestů a stávky proti vládním záměrům, které se konaly před týdnem. Odbory uspořádaly minulé pondělí stávku a demonstraci proti vládním záměrům. Kritizovaly podobu konsolidačního balíčku a reformy penzí či rozpočet školství. Požadovaly zvýšení platů a minimální mzdy.

Podle předáků se stávkovalo v téměř třech čtvrtinách škol i v řadě firem a úřadů. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula řekl, že se do protestů zapojil, nebo je podpořil zhruba milion lidí. Šéf centrály vyzval lídry pětice koaličních stran k jednání.

Premiér Petr Fiala řekl, že vláda od snahy o ozdravení financí neustoupí a s odbory dál jednat bude, ale ne pod tlakem. Zmínil dnešní společné jednání na tripartitě. Podle prezidenta Petra Pavla by kabinet a odbory měly spolu jednat i mimo tripartitní zasedání.

Odbory chtějí zvýšit minimální mzdu

Tripartita má dnes debatovat mimo jiné o úpravě minimální mzdy. Ministerstvo práce navrhuje od ledna buď zvýšení o 1600 korun na 18 900 korun, nebo o 2100 korun na 19 400 korun. Cílem je dostat nejnižší výdělek do pěti let buď na 45 procent průměrné mzdy, nebo na 50 procent. Zaměstnavatelé by přidali příští rok nejvýš 1000 korun.

Uvádějí, že by se minimální mzda měla zvedat stejným tempem jako průměrná mzda, ne rychleji. Odbory požadují naopak rychlejší růst a navýšení o 2 200 korun na 19 500 korun. Spor je také o zvýšení zaručených mezd. Shodu se dnes nejspíš nepodaří najít, rozhodnout pak bude muset vláda.