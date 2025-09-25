Zaslané doplnění trestního oznámení uvádí, že výroční zprávy strany byly v posledních třech letech v přímém rozporu s výpisy z transparentního účtu. Odtud pravidelně odcházejí peníze na provozní účet.
K tomuto provoznímu účtu má přístup pouze předsedkyně Trikolory Majerová, ředitel kanceláře Martin Gebauer a volební manažer Dan Štěpánek, který je synem místopředsedy strany Petra Štěpánka. Zda a kam odcházejí peníze z tohoto konta, není jasné.
„Nemohli bychom veřejně poskytnout přístup k výpisům z provozního účtu strany. Nicméně asi není překvapivé, že peníze z provozního účtu strany se používají na provoz strany,“ sdělila Majerová reportérům iDNES.cz, kteří z veřejných výpisů zjistili, že na provozní účet měsíčně odcházejí částky přesahující sto tisíc korun.
V případu došlo podle zjištění redakce k posunu, protože kvůli podanému oznámení začala Trikoloru vyšetřovat policie. Některé straníky podle informací iDNES.cz už policisté kontaktovali. Podle informací redakce několik hodin na policii strávil také jeden z bývalých členů Trikolory.
Policie potvrdila, že se případem zabývá. „Mohu potvrdit, že jsme podnět přijali a nyní vyhodnocujeme, jestli je dán důvod pro trestní řízení nebo ne,“ oznámil policejní mluvčí Jan Daněk.
Doplnění trestního oznámení upřesňuje, že Majerová, bezprostředně po svém zvolení předsedkyní, zvýšila výdaje strany z předešlých stovek tisíc ročně na částku přesahující i deset milionů. Oznamovatelé v závěru podotýkají, že je potřeba zpřístupnit provozní účet a odkrýt hospodaření strany.
Předsedkyně Trikolory považuje trestní oznámení i jeho doplněnou verzi za nesmysl. Tvrdí, že nikdo ze strany zatím nebyl osloven policií ani nepodával vysvětlení.
„Trikolora nemá žádné oficiální informace o trestním oznámení, natož o jeho doplnění. Jediným smyslem aktivity zhrzených bývalých členů je osobní msta a snaha co nejvíce před volbami Trikoloru, její předsedkyni a potažmo i SPD poškodit,“ uvedla pro iDNES.cz Majerová.
Za Klause byly nižší náklady, míní doplnění
Podle informací redakce se v doplnění trestního oznámení uvádí, že pod vedením Václava Klause mladšího v letech 2019 až 2021 měla Trikolora roční provozní výdaje ve výši zhruba 607 tisíc korun. Poté, co stranu převzala Majerová, se zvýšily až na 10,8 milionu korun.
Rozpočet Trikolory v roce 2021, kdy se konaly volby do Poslanecké sněmovny, například činil 4,8 milionů korun. Podle předsedkyně Majerové strana všechny peníze z rozpočtu utratila právě v souvislosti se sněmovními volbami.
O financování voleb se Trikolora tehdy podělila se Svobodnými, Soukromníky a Manifestem. Majerová pro iDNES.cz už dříve uvedla, že její strana tehdy ještě doplatila 1,7 milionů korun marketingové agentuře. Zbytek peněz podle předsedkyně šel na běžný provoz a na odměny pro vedení.
Stany mají povinnost odevzdat výroční a auditorské zprávy ÚHPDS. Jenže podle členky kontrolní komise Trikolory nejsou výroční ani auditorské zprávy vypovídající. Jednoduše si podle ní strana může do zpráv uvést cokoliv, správnost by mohla zjistit jen kontrola.
„Pokud jsou výdaje, laicky řečeno, ve správných kolonkách, správně zaúčtovány a splňují všechny náležitosti, auditora hospodaření nezajímá. Kontrolu přitom musí umět dělat každá hospodyně doma, aby se jí nestalo, že týden před výplatou nemá peníze. Stanovy říkají, že předsednictvo má na základě informací kontrolní komise dělat rozpočtová opatření. K tomu nikdy nedošlo,“ vysvětlila již dříve pro web Seznam zprávy členka kontrolní komise Trikolory Stanislava Kubizňáková.
Redakce ji rovněž oslovila, ta už však věc komentovat nechtěla.
Trestní oznámení, namířené proti současnému vedení Trikolory, inicioval v červenci bývalý místopředseda strany a brněnský zastupitel Petr Levíček. V původním trestním oznámení se uvádí, že Trikolora za nejasných okolností přišla v posledních třech letech o většinu svých financí ve výši patnácti milionů korun. Osm milionů se pak z transparentního účtu postupně převedlo na účet provozní.
Majerová dříve hospodaření strany hájila s tím, že peníze slouží především na výplatu mezd a jde o běžnou politickou praxi. Podle autorů oznámení a doplnění je ale toto tvrzení neprůkazné.
Členové Trikolory kandidují ve sněmovních volbách na kandidátce SPD Tomia Okamury. Majerová je lídryní ve Zlínském kraji. Politické strany získávají peníze na svou činnost od dárců a od státu. Ten jim posílá příspěvek za každého zastupitele, poslance či senátora nebo pokud ve volbách získají alespoň 1,5 procent hlasů. Trikolora ve volbách do Sněmovny v roce 2021 obdržela bezmála 2,8 procent.