Chci mít co nejvíc krajů a příští rok vládu ve Sněmovně, řekl Klaus mladší

„Našim cílem je uspět v krajských volbách. Jestli k tomu ve druhém kole přibude nějaký senátor, tak to bude jenom bonus,“ odpověděl na otázku ohledně cílů v senátních a krajských volbách, které se uskuteční na podzim.

Při představení svého hnutí v červnu minulého roku se ale Klaus nechal slyšet, že se chce soustředit na volby do Sněmovny, které by se měly konat na podzim 2021. „Náš vztah ke krajům je negativní. Myslíme si, že jsou to jenom průtokové ohřívače peněz daňových poplatníků a nemají žádný smysl,“ prohlásil loni v červnu.

O kandidatuře na prezidenta Václav Klaus mladší neuvažuje. „Mou rolí je příští rok přivést Trikolóru do Sněmovny s takovou sílou, abychom mohli vládnout,“ podotkl Klaus s vědomím, že jde o velmi ambiciózní cíl.

Post hlavy státu ho ani neláká. „Taky bych se musel potřetí oženit, což už se mi moc nechce, protože předtím mi to již dvakrát nevyšlo,“ řekl ke kandidatuře.

„Na očkování bych se nehnal“

Během rozhovoru pro Rádio Impuls se také vyjádřil k aktuální koronavirové situaci a možnosti zavedení povinného očkování proti nemoci covid-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje. „Myslím, že koronavirus je podobný chřipce a není to něco jako tetanus, kdy vás naočkují na celý život a nebo na deset let. Proto podle mě není idea plošného očkování úplně šťastná.“ Přiznal, že by se do očkování úplně nehnal.

„Ukázalo se, že to nebyla světová apokalypsa, v Česku zemřelo desetkrát víc lidí na normální chřipku. Nezasáhlo nás to. Ale strašlivě nás to zasáhne ekonomicky. To si myslím, že je výsledek epidemiologické krize,“ řekl Klaus mladší.