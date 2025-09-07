Trikolora posílá statisíce na neprůhledný účet. Padlo trestní oznámení na tunelování

Státní zastupitelství se už několik týdnů zabývá trestním oznámením bývalého člena Trikolory, který viní vedení v čele se Zuzanou Majerovou z tunelování strany. Ta obvinění označila za nesmysl a tvrdí, že vedení mzdu vyplácí v souladu s rozhodnutím předsednictva. iDNES.cz prozkoumal hospodaření strany a zažádal o usnesení, které by tvrzení předsedkyně potvrdilo. Majerová jej poskytnout odmítla.
Předsedkyně neparlamentní strany Trikolora Zuzana Majerová (20. ledna 2024)

„Doručené podání evidujeme a nyní probíhá jeho prvotní zpracování,“ sdělil v krátkosti k předmětnému oznámení mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala s tím, že podrobnější informace nyní nemůže sdělit. Věc má pod dohledem obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3.

Trestní oznámení, namířené proti současnému vedení Trikolory, inicioval bývalý místopředseda strany a brněnský zastupitel Petr Levíček. V dokumentu se uvádí, že Trikolora za nejasných okolností přišla v posledních třech letech o většinu svých financí ve výši patnácti milionů korun. Osm milionů se pak z transparentního účtu postupně převedlo na účet provozní. Zda a kam odešly peníze z tohoto konta, není jasné.

Ke zmíněnému provoznímu účtu má přístup pouze předsedkyně Majerová, ředitel kanceláře Martin Gebauer a volební manažer Dan Štěpánek, který je synem místopředsedy strany Petra Štěpánka.

„V Trikoloře je vše tajné, o všem rozhodovalo nejužší vedení a výdaje byly utajovány dokonce před nejvyšším orgánem strany – předsednictvem, jehož jsem byl dva roky členem.“

Václav MusílekZastupitel Prahy 8, člen Trikolory

Redakce iDNES.cz z veřejně dostupných výpisů z transparentního účtu Trikolory zjistila, že na uzavřený provozní účet pravidelně odchází alespoň sto tisíc korun měsíčně. Podle Majerové jsou peníze využívaný jak na chod strany, tak i třeba na výplatu mezd.

„Pokud Trikolora komukoliv vyplácela nějaké peníze, vždy to bylo za práci, se souhlasem celého předsednictva a v souladu se schváleným rozpočtem. To se týká i mě osobně,“ zdůraznila Majerová. Členové Trikolory kandidují ve sněmovních volbách na kandidátce SPD Tomia Okamury. Majerová je lídryní ve Zlínském kraji.

Předsedkyně Trikolory zmiňuje podle jejích slov pravidelná jednání předsednictva, kde se měly tyto transakce řešit. Reportéři iDNES.cz Majerovou proto požádali o poskytnutí usnesení, ze kterého vyplývá, že si může vyplácet mzdu. A zda může dát k dispozici rovněž výpis ze zmíněného provozního účtu. Na obě výzvy reagovala negativně.

V Trikoloře to vře. Bývalý vlivný člen viní Majerovou z tunelování stranické kasy

„Nemohli bychom veřejně poskytnout přístup k výpisům z provozního účtu strany. Nicméně asi není překvapivé, že peníze z provozního účtu strany se používají na provoz strany,“ sdělila Majerová.

Následně podotkla, že ani usnesení neposkytne, protože interní stranické dokumenty jsou neveřejné. „Signifikantní pro celou tuto pseudokauzu je, že trestní oznámení podal zhrzený bývalý člen, který ovšem pro výši odměn pracovníků kanceláře sám hlasoval. Já osobně jsem nikdy nikomu nic nevyplácela, natož sama sobě. Jakékoli účetní transakce jsou v působnosti ředitele kanceláře či volebního manažera,“ napsala šéfka strany. Levíček, jakožto autor trestního oznámení, vyjádření Majerové označil za lež.

Politické strany získávají peníze na svou činnost od dárců a od státu. Ten jim posílá příspěvek za každého zastupitele, poslance či senátora nebo pokud ve volbách získají alespoň 1,5 % hlasů. Trikolora ve volbách do Sněmovny v roce 2021 obdržela bezmála 2,8 %.

Jde o běžnou politickou praxi, tvrdí Majerová

Naštvaní členové Trikolory říkají, že přesné hospodaření strany sami neznají, protože jim vedení stav provozního účtu odmítá předložit.

„V Trikoloře je vše tajné, o všem rozhodovalo nejužší vedení a výdaje byly utajovány dokonce před nejvyšším orgánem strany – předsednictvem, jehož jsem byl dva roky členem,“ řekl zastupitel Prahy 8 Václav Musílek.

Právě on a Levíček mají od tohoto roku pozastavené členství v Trikoloře za údajné vnitrostranické intriky. Vedení strany svůj krok oficiálně odůvodnilo tím, že Levíček a Musílek svými otázkami na financování poškodili dobré jméno strany.

Totožně jako Musílek se vyjádřil i bývalý člen předsednictva Petr Viktorýn a někdejší poradce Zuzany Majerové a člen Trikolory Radim Červenka. Oba uvedli, že netransparentní hospodaření pro ně bylo hlavním důvodem odchodu ze strany. Z osobních důvodů se k současným poměrům v Trikoloře více vyjadřovat nechtěli. Spolu s Musílkem však podotkli, že ani před rokem 2022 se na předsednictvu výdaje strany a výplaty pro vedení nijak neřešily.

SPD založila záložní stranu. Kvůli „chirurgům z dovozu“ se bojí kriminalizace

Slova stranických kolegů Majerová považuje za nepravdivá a své vyjádření později doplnila o to, že hospodaření Trikolory považuje za běžnou politickou praxi.

Kontrolní komise nekontroluje

S předsedkyní Zuzanou Majerovou je ve shodě šéf stranické Kontrolní komise Roman Papež. Ten oznámil, že si za oprávněností celého kontrolního procesu stojí i přes to, že komise si na svém jednání schválila, že do hospodaření na provozním účtu nebude nijak zasahovat.

Tyto kroky v řízení Trikolory považuje za problematické hlavní analytik organizace Transparency International Marek Chromý.

„Je velmi pozoruhodné, že stranický dozorový orgán usnesením deklaruje, že ho některé finanční toky subjektu vůbec nezajímají a nehodlají je kontrolovat. To je v zásadě rezignace na funkci ve straně. Tento nedostatek transparentnosti vůči lidem, ke kterým by čelní představitelé subjektu měli mít největší důvěru, vyvolává zásadní otázky o motivacích čelních představitelů subjektu,“ sdělil Chromý.

Nepřiznaná koalice? Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD

Už v minulosti pro web Seznam Zprávy účetní metodička, členka Trikolory a zároveň členka Kontrolní komise strany Stanislava Kubizňáková, prohlásila, že ji nebylo povoleno nahlédnout na provozní účet. Redakce iDNES.cz Kubizňákovou oslovila, ta však již záležitost komentovat odmítla. Podle svých slov má obavy z pozastavení členství v Trikoloře.

„Byla nám zpřístupněna závěrka, což je výkaz zisků a ztrát a rozvaha. Ale tam jsou jen hromadná čísla. Finanční a hospodářská kontrola vyžaduje přístup k prvotním dokladům, bankovním výpisům, inventurám účtu a tak dále, jinak ji nelze provést,“ uvedla Kubizňáková.

„Kontrolu přitom musí umět dělat každá hospodyně doma, aby se jí nestalo, že týden před výplatou nemá peníze. Stanovy říkají, že předsednictvo má na základě informací kontrolní komise dělat rozpočtová opatření. K tomu nikdy nedošlo,“ prohlásila v minulosti.

