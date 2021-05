Z koalice s Trikolórou vznikne strana. Chce tím oživit naději na volitelnost

Hnutí Trikolóra, Svobodní a Strana soukromníků ČR budou v podzimních volbách kandidovat jako jedna volební strana. Pro vstup do Poslanecké sněmovny by jim tak stačilo pět procent hlasů. Podle volební novely, kterou v květnu podepsal prezident Miloš Zeman, by jako tříčlenná koalice muselo uskupení získat alespoň 11 procent hlasů.