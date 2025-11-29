Nervozita v Trikoloře. Majerová připouští sloučení s SPD, část členů je proti

Kateřina Vaníčková
Matěj Svěrák
,
  17:29
Trestní oznámení kvůli hospodaření a nyní nejasná budoucnost strany, kterou v roce 2019 založil Václav Klaus mladší. O dalším osudu Trikolory její členové rozhodnou na sněmu, který se má podle informací iDNES.cz konat na začátku příštího roku. Jednou z variant je i sloučení s SPD, za níž její zástupci kandidovali do sněmovních voleb.
O směřování Trikolory mají její členové rozhodnout na chystaném sněmu. Variant je podle poslankyně a předsedkyně Trikolory Zuzany Majerové více.

Podle informací redakce se mluví o spojení s hnutím SPD Tomia Okamury. To však někteří členové Trikolory těžce nesou. Podle nich by to v konečném důsledku znamenalo zánik strany.

Trikolora posílá statisíce na neprůhledný účet. Padlo trestní oznámení na tunelování

V partaji, která má několik stovek členů, to vře již delší dobu, a to i kvůli trestnímu oznámení, který na vedení Trikolory podal jeden z bývalých členů. Má podezření na nezákonné hospodaření. Další pak upozorňují na to, že jim je kvůli dotazům na financování zastavováno členství.

„Něco na způsob CDU/CSU“

„Ne,“ reagoval na dotaz ohledně možného spojení předseda plzeňské krajské organizace Trikolory Pavel Hrouda. Podle informací iDNES.cz stejný názor mají mnozí straníci. Většina z nich ale o tom odmítá na záznam mluvit.

„Děkuji za oslovení, ale nebudu se vyjadřovat,“ uvedl například Josef Alexa, který nyní zastává pozici starosty obce Obora.

V Trikoloře to vře. Bývalý vlivný člen viní Majerovou z tunelování stranické kasy

Předsedkyně strany Majerová pro iDNES.cz uvedla, že variant ohledně budoucnosti je hned několik.

„Dál jako samostatná strana, nebo jako doposud ve spolupráci s SPD a dalšími, nebo v užší spolupráci s SPD, tedy něco na způsob CDU/CSU, nebo ve spolupráci s někým jiným, nebo můžeme s někým splynout,“ vyjmenovala redakci směry, kterými by se Trikolora mohla ubírat.

Majerová také dodala, že by si přála, aby podobné varianty zvážili i Svobodní, kteří v letošních Sněmovních volbách kandidovali spolu s SPD, stranou PRO a právě Trikolorou.

Šéfka Trikolory Majerová přirovnala Merze k Hitlerovi. Šlo o varování, tvrdí

Redakce oslovila také zakladatele Trikolory Václava Klause mladšího. „Nevyjadřuji se k veřejným věcem,“ odvětil pouze.

„Logický důsledek vlasteneckého spojenectví“

V SPD se spojením či užší spoluprací s Trikolorou problém nemají.

„Případnému těsnějšímu spojenectví s Trikolorou se hnutí SPD nebrání, přeci jen si na rovinu řekněme, že by šlo o logický důsledek našeho vlasteneckého spojenectví, které mělo od začátku spojovat všechny pronárodní síly do jedné platformy,“ uvedl Radovan Vích, člen předsednictva SPD.

Souhlasí i poslanec Miroslav Ševčík, který vedl kandidátku SPD, Trikolory, Svobodných a PRO na jihu Moravy. „Myslím, že by to bylo dobré a určité věci nasvědčují, že by to takhle mohlo dopadnout,“ vyjádřil se k možnému sloučení Trikolory a SPD.

Hnutí SPD šetří policie, bývalý člen viní vedení z tunelování strany

Šéf SPD Tomio Okamura a předseda poslaneckého klubu Radim Fiala případné varianty užšího spojenectví s Trikolorou nechtěli komentovat.

Podle politologa Milana Školníka z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity je představa těsnějšího spojenectví Trikolory a SPD velmi komplikovaná, protože uskupení nejsou vzájemně vyrovnaná.

„Německý model, který mimo jiné zmiňuje paní Majerová, by dával smysl v případě, že by Trikolora byla velmi silná třeba v jednom konkrétním kraji. Nic takového se ale neděje. Trikolora se tedy musí rozhodnout, zda nadále zůstane osamocená, anebo se přidá k většímu subjektu, což ale může být náročné nejen pro jednotlivé osobnosti, ale i po stránce administrativy,“ podotkl Školník.

