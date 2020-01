Trikolóra není vlastenecká jako SPD, neprosazuje odchod z EU, řekl Okamura

Okamura byl nedávným hostem pořadu Duel Jaromíra Soukupa, kde se ho moderátor ptal mimo jiné na analýzu agentury Median. Ta tvrdí, že Trikolóra přetáhla 11 procent voličů, kteří v minulých volbách dali hlas právě SPD a nyní tvoří asi třetinu současných příznivců hnutí založeného Václavem Klausem mladším.

Okamura se proti přelivu voličů, který uváděla agentura ohradil. „Jsou tady zásadní rozdíly mezi programem Trikolóry a SPD,“ tvrdí. Řekl také, že v posledním průzkumu od agentury STEM Trikolóra dostala pouze půl procenta.

Hnutí vedené Václavem Klausem mladším v lídrovi SPD tedy velké obavy nevyvolává. Okamura zmínil čtyři body, kde se podle něj program obou hnutí zásadně rozchází. Trikolóra podle něj chce zrušit přímou volbu prezidenta, zrušit minimální mzdu a staví se také proti referendu o vystoupení z EU.

Zrušení minimální mzdy Okamura označil dokonce za „šíleně asociální“. Vedlo by to podle něj pouze k tomu, že by do Česka přijeli pracovníci ze zahraničí, kteří jsou ochotni brát mnohem méně peněz a čeští občané by kvůli tomu přicházeli o práci.

Program Trikolóry „Prosadíme zrušení minimální mzdy. Z praxe je zřejmé, že minimální mzda paradoxně omezuje možnost zaměstnat ty nejzranitelnější skupiny populace,“ stojí v programu hnutí

stojí v programu hnutí V otázce EU uvádí, že chce návrat fungování EU před Lisabonskou smlouvu .,

., Přímá volba prezidenta v programu není zmíněna.

Okamura také zmínil, že bývalý prezident Václav Klaus, který je garantem zahraniční politiky Trikolóry, řekl, že odejít z EU je dětinské. „Já na to odpovídám, že Velká Británie ani SPD nejsou dětinští a nám vůbec nevadí, že jsme jediná strana, která prosazuje referendum o vystoupení z EU,“ ohradil se.

Právě názor na vystoupení z EU, nebo možné referendum o Czexitu vidí lídr SPD jako zásadní rozdíl. „Jak mohou být vlastenečtí, když jsou proti suverenitě Česka a proti vystoupení z Unie?“ odpověděl na námitku moderátora, že Trikolóra se stejně jako SPD profiluje jako vlastenecké hnutí.

Programy obou stran jsou podle Okamury něj tedy značně rozdílné. Program Klausova hnutí přirovnal spíše k občanským demokratům. „Když se podíváte na ty programy, tak vidíte, že Trikolóra má program ODS,“ dodal.