Trikolóra opět chrlí průzkumy pochybných agentur. Ty renomované jí nepřejí

Nejvypečenější je, že u té jediné agentury, kde to 8x kleslo (ze 4,0 na 0,5) jsme měli interní průzkum (za několik set tisíc) rozdělenej i po krajích. A tvrdili nám v něm, že máme 4% skalních voličů a 3% dalších pravděpodobných.

Tak buď nás okradli a prodali nám totální bulšit. Nebo jim to nesedí teď. Anebo se 7/8 “skalních” voličů hrozně naštvalo, že se blíží Vánoce a přešli jinam.



Co myslíte, je to za a) b) nebo c)?