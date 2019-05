První svobodné volby pošpinila před třiceti lety Bartončíkova aféra

První demokratické volby po skončení komunistické totality se v Československu konaly ve dnech 8.–9. června 1990. Do Federálního shromáždění v českých zemích kandidovalo 16 stran, do Národní rady třináct. Zvítězilo Občanské fórum (OF) před komunisty a lidovci. Do parlamentu se trochu překvapivě tehdy dostalo i Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko. OF získalo ve všech třech komorách nadpoloviční většinu křesel. Novou federální vládu sestavil Marián Čalfa.