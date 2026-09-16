Tři lidi v souvislosti s vyšetřováním rozsáhlé trestné činnosti v ÚVN zadržela v úterý Vojenská policie. Byli mezi nimi bývalí a současní náměstci nemocnice, vojáci z povolání nikoli.
„Po provedení nezbytných úkonů byly zadržené osoby propuštěny na svobodu. V dotčené trestní věci nyní nadále pokračuje prověřování. V rámci prověřování budou orgány činné v trestním řízení mimo jiného vyhodnocovat zajištěné důkazy. Následně při splnění zákonných podmínek rozhodnou o dalším postupu ve věci,“ sdělil Cimbala. Další vyjádření poskytnout nechtěl s ohledem na to, že přípravné řízení je neveřejné.
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Zásah v Ústřední vojenské nemocnici kvůli zakázkám. Policie zadržela tři lidi
Vojenští policisté v úterý také provedli 11 domovních prohlídek. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) uvedl, že nynější znepokojivá situace je výsledkem toho, jakým způsobem byla ÚVN řízena v minulých letech.
„Kriminální policie dnes na několika místech České republiky provádí úkony trestního řízení v souvislosti s podezřením na rozsáhlou trestnou činnost hospodářského charakteru mimo jiné veřejných zakázek Ústřední vojenské nemocnice,“ uvedla v úterý dopoledne pro iDNES.cz mluvčí vojenské policie Nikola Rimkevič Hájková.
Redakce iDNES.cz v úterý oslovila pro vyjádření také mluvčí nemocnice Andreu Štorchovou, která odkázala na vyjádření na síti X. Tam Ústřední vojenská nemocnice uvedla, že „poskytuje plnou součinnost k provádění úkonů Vojenské policii v prošetřování záležitosti týkající se bývalého vedení nemocnice“.
Podle serveru Novinky.cz byl mezi zadrženými bývalý náměstek pro IT Miroslav Sýkora, který skončil v nemocnici začátkem loňského roku. Server píše, že se o Sýkoru dříve zajímala Generální inspekce bezpečnostních sborů. Bývalý náměstek se podle něj dopustil podvodu uvedením údajně nepravdivých informací ve svém životopisu, díky kterému získal manažerské místo. Server Odkryto.cz napsal, že dalšími zadrženými byli nynější náměstek pro obchod Jiří Havel a bývalý ekonomický náměstek Tomáš Perutka.
Perutku letos v březnu odvolal tehdejší ředitel Václav Masopust, zdůvodnil to rozcházejícími se představami o výkonu dané funkce. Perutka se proti tvrzení ohradil a odvolání dal do souvislosti s tím, že soustavně upozorňoval na narůstající kritické problémy nemocnice. Pozice ekonomického náměstka je v současnosti neobsazená.
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Úplatky, padělání lékařských zpráv. Policie zasahovala v ÚVN, zadržela 11 lidí
Média také v minulosti informovala o tom, že nynější ředitel Luděk Hána, který nastoupil od července, odvolal z funkcí dva náměstky. Podle serveru Seznam Zprávy šlo o náměstka pro vědu, výzkum a vzdělávání Davida Netuku, který je přednostou kliniky a ústavu klinických neurooborů, a náměstka pro léčebnou a preventivní péči Tomáše Tylla. Podle webu v ÚVN nyní působí na postu náměstka či náměstkyně šest lidí, přičemž jeden z nich zastává dvě pozice.
Letos v srpnu Vojenská policie navrhla podat obžalobu na bývalého náměstka ÚVN. Podle kriminalistů v roce 2014 předložil padělané lustrační osvědčení, aby získal novou funkci spojenou s vyšší hodností i platem. Z dřívějších informací médií vyplynulo, že by mělo jít o Zdeňka Brabce.
Policie v ÚVN zasahovala také letos v květnu, případ se týkal podezření na falšování lékařských posudků. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6 tehdy uvedlo, že policie obvinila deset lidí.